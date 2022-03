Najbolji srpski teniser Novak Ðoković vratiće se u ponedjeljak na prvo mjesto ATP liste i tu će sigurno ostati do kraja Mastersa u Majamiju, uprkos tome što neće igrati na Floridi.

Ðoković je ponovo "broj 1" nakon što je Rus Danil Medvedev poražen u trećem kolu Indijan Velsa od Gaela Monfisa i tu će ostati najmanje do 3. aprila. Medvedev ima priliku da se u Majamiju vrati na vrh, ali za to će mu biti potrebno da se plasira u polufnale, s obzirom na to da je prošle godine ispao u četvrtfinalu.