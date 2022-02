Medvedev prvi na ATP listi: "Velika četvorka" pala nakon 18 godina

Nakon 18 godina svjetski tenis dobija novog prvog reketa svijeta koji ne pripada "velikoj četvorki". Posljednji koji je to uradio bio je Endi Rodik, a sada je to uspio Rus Danil Medvedev.

Ruski teniser je iskoristio eliminaciju do ponedjeljka najboljeg tenisera na ATP listi Novaka Đokovića s turnira u Dubaiju. Ovim porazom Nole je izgubio 410 bodova i od ponedjeljka će imati 8.465 bodova. S druge strane, Rus je izborio polufinale turnira u Akapulku, gdje će u noći između petka i subote igrati protiv Rafaela Nadala.

Zvuči gotovo nevjerovatno, ali prethodni teniser van takozvane velike četvorke, koju čine Đoković, Nadal, Rodžer Federer i Endi Mari, kojem je uspjelo da se nađe na vrhu ATP liste bio je pomenuti Rodik, i to 2004. godine. Čitavih 18 godina vladala su pomenuta četvorica igrača.

Đoković je apsolutni rekorder po broju nedjelja na vrhu ATP liste - 361, Federeru je to pošlo za rukom 310 nedjelja i on je drugi na vječnoj listi. Nadal je prvi bio 209 nedjelja i to mu je dovoljno za šesto mjesto na vječnoj listi, dok je Mari bio prvi 41 nedjelju i nalazi se na 14. mjestu.

Medvedev je 27. teniser koji je uspio da stigne do prvog mjesta na ATP listi i ovo će mu biti prva sedmica. Do sada je najkraće na prvom mjestu bio Patrik Rafter i to samo jednu nedjelju. Medvedev je treći Rus među najboljima, a prije njega su prvi teniseri svijeta bili Jevgeni Kafeljnikov (šest nedjelja) i Marat Safin (devet nedjelja).