Medvedev slavio, pa hvalio Novaka: "On je takav, nikad ništa loše nije rekao o rivalima"

Danil Medvedev je odlično startovao na turniru u Akapulku, rutinski je savladao Benou Pera sa 2:0, čime je najavio da bi poslije ove nedjelje mogao da pretekne Novaka Đokovića na prvom mjestu na ATP listi.

Postoji nekoliko poznatih scenarija u kojima bi Medvedev mogao da zasjedne na prvo mjesto, dok je mnogo manje onih kako bi Novak mogao da ostane na istom. Praktično, ništa ne zavisi od Novaka više, već je isključivo sve u rukama ruskog tenisera i tiče se njegovog nastupa u Akapulku, prenosi Telegraf.

S druge strane, Novak igra turnir u Dubaiju, gdje bi takođe morale da se poklope kockice kako bi Srbin ostao na prvom mjestu na svjetskoj rang listi. Nešto ranije je takođe Novak i izjavio da će prvi čestitati Medvedevu, ukoliko za to bude razloga, a sada je Medvedev odgovorio na te riječi.

"Da, čuo sam to i znate, on uvijek priča istinu, učinio sam nešto i svi to vide, a Novak uvijek čestita svima. Svi smo mi takmičarski nastrojeni, nekada tokom meča može biti nečega sa navijačima, rivalima, sudijom, svima, loptama... I on tu može nekada da reaguje ljutito. Ali otkad sam dio teniskog tura, ne mogu da se sjetim meča da Novak nije čestitao, ne mogu da se sjetim da je rekao nešto loše o rivalu. Siguran sam da će čestitati, ako ja postanem broj jedan. Ali prvo to moram da uradim, a to je najteži dio", istakao je veoma raspoloženi Medvedev.

Rus je istakao i da to prvo mjesto na ATP listi nije više san, već da je to isključivo cilj.

"Nije to više san, to je cilj koji mogu da ostvarim ove nedjelje, ako pobijedim. Ako ne osvojim titulu, to će biti moja greška", zaključio je Medvedev.