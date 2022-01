Mekinro: Odluka vlade Australije - smijurija

Džon Mekinro, legenda svjetskog tenisa, stao je u odbranu Novaka Đokovića poslije spora sa australijskom vladom.

Novak, koji je u nedjelju deportovan i koji je već u Beogradu, nije mogao da brani titulu koju je osvajao na posljednja tri izdanja turnira.

Mekinro je za ESPN otkrio da je sve pažljivo pratio.

"Nevjerovatno je šta se sve dešavalo u ovih 12 dana. Tužno je kako se sve završilo. Gledao sam sve kako se odigrava. Gledao sam šou 'Saturday Night Live', momak koji je glumio Džoa Bajdena je rekao, 'želim da znam šta se to dešava sa Novakom Đokovićem'. To je bilo nekih dva sata prije nego što su riješili da ga deportuju", kaže Mekinro.

Amerikanac je otkrio da je poslao poruku Đokoviću i da ga je pohvalio zbog uporne želje da igra u Melburnu.

"Ovo je totalno sr**e. Ako odluči da ne primi vakcinu i australijske vlasti kažu 'ne možeš da uđeš osim ako si vakcinisan', to je kraj priče, crno ili bijelo. On odlučuje da li to želi ili ne. Ima jaka uvjerenja i čvrsto ih se drži. Momak je osvojio turnir devet puta. Bilo je to hrabro. Moram da mu čestitam. Osvojio sam sedam slemova, on 20, razlog za to što ih ima više od mene je zato što je voljan da rizikuje, da ide tamo dole. Pričamo o momku koji će potencijalno oboriti sve rekorde Rodžera Federera i Rafaela Nadala i ko je voljan da ide dotle da kaže, 'neću da se vakcinišem, ali ću učiniti šta god je potrebno'", izjavio je Mekinro.

Džon je zamjerio australijskoj vladi na ponašanju u cijeloj situaciji.

"Vlada... Ideja da vlada i ti ljudi nisu bili u dosluhu jedni s drugima... Oprostite, ne vjerujem u to. Svi su znali šta se dešava. Čuli ste Darena Kejhila na otvaranju, on je rekao da je bio u karantinu 28 dana, 14 dana kad je došao u Melburn i 14 u Njujorku/Majamiju gdje te takođe bio. Zato su ljudi protestovali, ali vladini ljudu su mu dali izuzeće. Ne možete da uradite ovo poslije toga, to je smijurija. Zabrana traje tri godine, ali imaju priliku da sve to promijene pod pravim okolnostima, što se će kasnije razmatrati", zaključio je Mekinro.

(b92)