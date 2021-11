"Mladi igrači neće moći da privuku publiku kao Novak, Rodžer i Rafa"

Patrik Mekinro, bivši selektor Dejvis kup tima SAD, zabrinut je za budućnost tenisa.

Brat Džona Mekinroa i nekadašnji polufinalista Australijan opena smatra da nova generacija tenisera neće biti u stanju da privuče mase navijača, kao što su to činili Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal.

"Velika trojka" je na vrhu ATP liste zajedno provela preko 850 nedjelja i gdje god su igrali, bili su magnet.

"Hajde da budemo iskreni, ovi mladi neće pomjeriti ništa u svijetu tenisa na način na koji su to radili ovi stariji. Oni ne prodaju ulaznice za US Open kako su to radili Nadal, Federer i Đoković", rekao je Patrik za "Njujork tajms".

Od igrača koji dolaze, on je označio Aleksandera Zvereva kao nekog ko će biti u stanju da osvaja najveće titule.

"Mislim da je neizbježno da će Zverev osvajati najveće titule. To pričam već nekoliko godina, on kuca na vrata. Sad više ne kuca, nego lupa", jasan je Amerikanac.

S njegovom ocjenom da tenis neće biti atraktivan, nije saglasan drugi teniser svijeta, Danil Medvedev.

"Kada su Bjern Borg i Džon Mekinro bili na zalasku karijere, svi su govorili, 'gotovo je sa tenisom, nikad više nećemo imati velike igrače'. Radili smo isto i kada su tu bili Sampras i Agasi, ljudi su govorili, 'u redu, s tenisom je završeno'. Onda smo dobili Novaka, Rodžera i Rafu. Prije nego što su oni stigli, da ste bilo koga pitali, rekao bi vam da tenis više neće biti interesantan. Tako je i danas. Tenis je veliki sport, ne vidim što bi naša generacija propustila nešto", zaključio je Medvedev.

(B92.net)