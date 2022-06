Nadal: Igrao sam pod injekcijama koje su anestezirale stopalo

Španski teniser Rafael Nadal otkrio je da ima plan za dugoročno rješenje problema sa povredom stopala pošto će u budućnosti koristiti tzv. injekciju sa pulsirajućom radiofrekvencijom, prenose španski mediji.

Nadal je u nedjelju osvojio 14. titulu na Rolan Garosu, pošto je u finalu pobjedio Norvežanina Kaspera Ruda 6:3, 6:3, 6:0.

On je priznao da je pred finale morao da primi injekciju zbog bolova u levom stopalu.

"Igrao sam dvije nedjelje u ekstremnim uslovima pod injekcijama koje su anestezirale stopalo. Zbog anestezije nisam imao osjećaj u stopalu", rekao je španski teniser poslije finala.

Španski sportski list "Marka" navodi da Nadal ima plan za dugoročno rješenje svog problema.

"Anestetici koje sam primao direktno u nerv su mi pomogli. Sada ću da prođem terapiju koja je drugačija. To mi je pomagalo i otklanjalo bol u prošlosti. Sastoji se od primanja injekcija s pulsirajućom radiofrekvencijom koja može smanjiti osjetljivost nerva u stopalu. Od anestetika mi stopalo potpuno utrne i ne osjećam ga, dok je tretman sa radiofrekvencijom dosta kontrolisaniji. On polovično 'uspava' nerv. Vidjećemo kako će to izgledati u sezoni na travi", rekao je Nadal, koji je najavio da će igrati na Vimbldonu.