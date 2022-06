"Nadal može do kalendarskog slema"

Trener Rafaela Nadala Karlos Moja izjavio je da španski teniser može da dođe do kalendarskog slema, odnosno da osvoji sva četiri Gren slema u istoj sezoni.

Nadal je uprkos povredi stopala trijumfovao na Australijan openu i Rolan Garosu, a za istorijski podvig moraće da osvoji Vimbldon i US open.

"To je realan cilj. Rafa je trenutno jedini koji to može da postigne ove godine. Nije mu prvi put u karijeri da se nadje u poziciji da razmislja o tome, ali mi to vidimo kao nešto daleko. Prešao je samo pola puta. Moramo postepeno da se krećemo prema tom cilju, ali to nije primaran zadatak, iako ga nećemo napustiti“, izjavio je Moja za Eurosport.

Kalendarski slem u istoriji su osvajala samo dva tenisera - Don Badž 1937. godine i Rod Lejver kom je to pošlo za rukom dvaput - 1962. i 1969. godine.

"Poslednji je bio Rod Lejver prije više od 40 godina. Teško je pomisliti da to mogu da uradim sa 36", rekao je Nadal ranije.

U konkurenciji dama kalendarski slem osvajale su Štefi Graf (1988), Margaret Kort (1970) i Morin Konoli (1953).