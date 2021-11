Rafael Nadal sprema se za povratak na teren sredinom decembra.

Bivši broj jedan će biti prva zvijezda egzibicije Mubadala sjvetski teniski šampionat u Abu Dabiju.

On tamo brani titulu koju je osvojio na prethodnom izdanju turnira 2019. godine.

Tada je u finalu bio bolji od Grka Stefanosa Cicipasa.

"Zdravo svima. Veoma sam srećan što se vraćam na Mubadala svetski šampionat u Abu Dabiju. Nadam se da se vidimo uskoro", rekao je Nadal u kraćoj video poruci.

