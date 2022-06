"Nadal nije favorit na Vimbldonu"

Legendarni američki teniser Džon Mekinro izjavio je da Španac Rafael Nadal nije favorit za osvajanje titule na Vimbldonu.

Nadal je osvojio Australijan open i Rolan Garos i ima priliku da ove godine osvoji kalendarski Gren slem.

"Nadalu je Vimbldon najteži Gren slem, ali posle njegovog podviga na Rolan Garosu više ništa ne možemo da isključimo", rekao je Mekinro za "Jurosport".

Španski teniser ima problema sa hroničnom povredom stopala, a poslije trijumfa u Parizu nije bilo poznato da li će Nadal igrati na Vimbldonu.

"Rafina upornost nikada neće prestati da me oduševljava. Nadal ima 36 godina, a čak ni on ne zna koliko će još igrati. Učiniće sve da odigra vrhunski na Vimbldonu i US openu. Ako nađe način da riješi problem sa povredom stopala, možda će moći da igra još nekoliko godina. Vidjećemo koliko će biti spreman da rizikuje", dodao je Mekinro.

Nadal je samo dva puta osvojio Vimbldon. Španac će u utorak u prvom kolu trećeg Gren slem turnira sezone igrati protiv Franciska Čerundola iz Argentine.