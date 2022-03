Nadal slomio rebro, pod znakom pitanja nastup na Rolan Garosu?

Španski teniser Rafael Nadal polomio je rebro i u narednih četiri do šest nedjelja neće moći da igra.

Mediji širom svijeta prenijeli su ovu informaciju i sada je jasno zašto se Nadal žalio na bolove nakon finala Mastersa u Indijan Velsu gdje je poražen od Tejlora Frica. To je bio prvi poraz Nadala ove godine, a nakon meča se žalio da nije mogao da diše. Sada mora na pauzu od nekoliko nedjelja pa ostaje da se vidi koliko će to ostaviti traga na njemu pred početak sezone na šljaci gdje je više nego dominantan.

"Bik sa Majorke" neće igrati na Mastersu u Monte Karlu, ali ni na turniru iz serije 500 u Barseloni.

"Ovo nije dobra vijest. Nisam ovo očekivao. Slomljen sam i tužan nakon tako dobrog početka sezone. Uvijek sam bio borben i pokazivao pobjednički duh i biću strpljiv i naporno ću raditi da se oporavim. Još jednom se zahvaljujem svima na podršci", rekao je Nadal za "Marcu".

Kako stvari stoje on će se vratiti krajem aprila i bez problema bi mogao da nastupi u Madridu gdje se turnir igra od 1. do 8. maja. Naravno, ako se ništa ne zakomplikuje jer bi u suprotnom pod znakom pitanja mogao da bude i nastup na Rolan Garosu koji počinje 22. maja.

After his sparkling start to the year, #3 Rafael Nadal will be out 4-6 weeks with the stress injury to his rib he suffered in the Indian Wells semifinal, reports Marca (in Spanish). https://t.co/xGy8574P11