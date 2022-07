Navratilova o Đokoviću: On misli da radi ispravnu stvar

Martina Navratilova, čuvena teniserka, ponovo je oštro govorila o Novaku Đokoviću.

Navratilovoj se ne dopada Đokovićeva Unija igrača (PTPA), koja je napravljena kako bi se pomoglo teniserima i teniserkama.

PTPA je napravljena krajem 2020. godine, a od tada se vodi velika borba s krovnim teniskim organizacijama, prije svega ATP-jem.

"On misli da radi ispravnu stvar. Ne slažem se s njim, ali to je njegov izbor. Sigurno mu to nije pomoglo što se tiče tenisa. Mislim da je bolje da se malo pomjeri u stranu i svoju energiju preusmjeri u nešto što će stvarno donijeti boljitak", rekla je Navratilova.

Novak je nedavno govorio o rastu PTPA, objasnivši "da su nam jasno stavili do znanja da ne žele da postojimo".

Ovo nije prvi put da jedna od najboljih teniserki svih vremena ima negativan stav prema srpskom teniseru.

(B92.net)

"The best thing to happen would be for Novak to go home, but I don't think he will do that" Tennis legend @Martina blasts Novak Djokovic over his views on vaccination and the ongoing saga about his Australian visa. pic.twitter.com/FBDQWc89Ua