Neki nevakcinisani teniseri već stigli u Australiju

Određen broj nevakcinisanih igrača potvrdio je učešće na predstojećem Australijan openu i upravu turnira obavijestilo o dobijanju medicinskog izuzeća, potvrdio je direktor Kreg Tajli. Imena učesnika koji su dobili dozvolu da se takmiče i bez primljene vakcine nisu saopštena i još nije poznato da li se među njima nalazi Novak Đoković.

Tajli je istakao da je dobio obavještenje od određenog broja igrača kojima je odobreno medicinsko izuzeće, kao i da su neki već stigli u Melburn.

"Neki od tih igrača su rekli da su ovdje, ali to je sve do sportiste - da li će otkriti i odlučiti da podijeli te informacije", rekao je Tajli.

Prvi čovjek turnira potom je objasnio i kako funkcioniše postupak dobijanja izuzeća.

"Postoje dva medicinska odbora koja obrađuju svaki zahtjev. To čine anonimno, ne znaju o kom učesniku turnira je riječ. Prema uputstvima, potvrđuje se ili odbija izuzeće. Razlozi za medicinsko izuzeće ostaju privatni, između odbora i onog ko je aplicirao."

Naravno, glavno pitanje je da li će i na koji način učestvovati Novak Đoković, koji još nije saopštio svoju odluku.

Đoković je trebalo da učestvuje na ATP kupu u Sidneju, ali je otkazao nekoliko dana prije Nove godine, a sad ima još malo vremena. Prema riječima Tajlija, svi učesnici Australijan opena biće u zemlji do nedjelje, kada stiže posljednji čarter let iz Evrope.

"Ostalo nam je još nekoliko čarter letova do kraja nedjelje, i onda će svi igrači biti tu", rekao je Tajli i dodao:

"Kada je riječ o Novakovom statusu, mislim da ćemo imati jasnu sliku u narednim danima, jer u suprotnom postaje prilično kasno da dođe i igra na Australijan openu. Ostalo je još dosta toga da se odvije, i mislim da će se odviti u narednim danima."

On je istakao da Đoković ima pravo da zadrži za sebe podatke o svom zdravstvenom stanju.

"Znam ono što i svi ostali. Novak je jasno stavio do znanja da neće otkrivati svoj medicinski karton, kao ni to da li je vakcinisan ili ne. Njegov je izbor da to učini", zaključio je Tajli.

Prema podacima ATP-a, 95 od prvih 100 tenisera na svijetu primilo je vakcinu i može slobodno da nastupi na Ozi openu. Oni koji su vakcinisani, moraju da imaju negativan test 72 sata prije dolaska u Australiju, potom po slijetanju u Melburn, a onda i još jedan šestog dana boravka u ovom gradu.

Đoković je rekorder sa devet osvojenih titula u "Rod Lejver areni", a ukoliko bude učestvovao, juriće 21. grend slem u karijeri, čime bi postao najtrofejniji u istoriji.

Australijan open na programu je od 17. do 31. januara.

(RTS)