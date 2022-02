Nole: Želim da budem jedini vlasnik svog tela

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković ponovo je otvorio dušu u razgovoru za francuski L'Ekip i istakao je da ne misli da je prijetnja drugima te je naglasio da je na osnovu svih informacija odlučio da se ne vakciniše protiv virusa korona.

Najbolji teniser svijeta istakao je da se konsultovao sa ljekarima iz Srbije, Francuske, Švajcarske i SAD i da je uz razumevanje svog tijela donio odluku da ne primi vakcinu.

"Na osnovu svih informacija o vakcini odlučio sam da se ne vakcinišem. Ovo je moj stav. Hoće li se ovo promeniti ili proći? Ne znam, sve se dosta brzo menja, vidimo to u odlukama pojedinih vlada. Trenutno, ne osećam da mi je potrebno da zaštitim svoje telo i ne osećam se kao da sam pretnja drugima. Bez obzira da li ste vakcinisani ili ne, i dalje možete preneti virus. Ovo je moj stav i, posledično, moj um je potpuno otvoren. Sve je moguće", rekao je Novak.

Osim potrebe da sačuva svoje tijelo, Nole želi da njegovu odluku poštuju i razumiju svi kao što od razumije i poštuje odluke onih koji su odlučili da se vakcinišu. Istakao da ne razumije to što je meta mnogih napada sa svih strana.

"Ne tvrdim ništa, nisam lekar, stručnjak. Ne volim one koji nameću. Da, imam otvoren um, ali takođe moram da sačuvam svoj integritet i svoju autonomiju. Jer niko na ovoj zemlji ne poznaje moje telo bolje od mene. Želim da budem jedini vlasnik svog tela. Ako nemam dovoljno razumevanja za svoje telo, kao da dajem autonomiju nekom drugom", rekao je Novak.

Podsjetimo se da je Nole prošle godine dao intervju za ovaj francuski mediji i na kraju se ispostavilo da je u tom trenutku bio pozitivan na virus korona što je podiglo dosta prašine kako tokom suđenja Đokoviću u Melburnu, ali i posle toga. Ovaj put osim o vakcini pričao je i o najtežim tenucima u karijeri. Famoznoj 2018. godini kada je morao na operaciju i kada je pokušavao da se izlječi alternativnim metodama.

"Imao sam sreću da nisam bio bolestan ili povređen često u svojoj karijeri. Najteže mi je bilo sa laktom. Jedan sam od najkonstantnijih tenisera svih vremena i uspeo sam da održim svoje telo zdravim. To je za mene dokaz da radim prave stvari. A na kraju su činjenice i rezultati bitni. A čak i pored tih rezultata, ja stalno postavljam pitanja sebi i tražim puno od svog tima. Zaista sam duboko razmišljao o tome i morao sam da se operišem. Ali jesam pogrešio u nekim stvarima oko toga. Nisam mom laktu dao dovoljno vremena da se oporavi i uzimao sam lekove protiv upala, što sad naravno izbegavam. Tada mi je kratkoročno to pomagalo", izjavio je Đoković.

Na kraju je Nole morao "pod nož", kod hirurga koji nisu omiljeni ljudi u životu najboljeg tenisera svijeta, što i ne krije.

"Došao sam do momenta kada mi je telo reklo: 'Ok, nema više pokušaja. Ne možeš više ni da serviraš'. I otišao sam kod jednog od najboljih hirurga na svetu. Uradio je odličan posao i jako sam mu zahvalan na tome. Bio sam uplašen, ja ne volim hirurge. Nadam se da ih neću videti više nikad u životu i radim sve da tako bude", kazao je on.