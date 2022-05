Nole će biti treći favorit na Rolan Garosu

Dešavanja na Masters turniru u Madridu uticali su na bukmejkere da promjene kvote za drugi grend slem u sezoni Rolan Garos. Trenutno najbolji teniser svijeta, Novak Đoković sada prema mišljenju vodećih svjetskih kladionica ima nešto manje šanse da se domogne titule nego lane i skliznuo je za jedno mjesto na listi favorita.

Glavni favorit za osvajanje titule u Parizu je Rafael Nadal. Iako je poražen od Karlosa Alkaraza još u četvrtfinalu turnira u španskoj prestonici, "Kralju šljake" se i dalje daju najveće šanse da uveća konto titula sa grend slem turnira na 22.

Na pobjedu iskusnog španskog vuka daju se kvote između 2,37 i 2,90. Pretvoreno u procente to znači da ima 42,2 odsto šanse za osvajanje titule.

Drugi na listi je upravo Alkaraz. Čudo od djeteta iz okoline Mursije je izbio ispred Đokovića poslije spektakularnih nekoliko nedjelja na šljaci. Na njegov trijumf u Parizu uglavnom se odmeravaju kvote oko tri. Djeluje da najveći konsenzus vlada upravo oko njegovih šansi na Rolan Garosu. Kada to konvertujemo u procente, dobijamo šansu od 33,3 odsto da će uzeti trofej.

Potom sljedi Đoković. Najboljem reketu svijeta, vodeće kladionice takođe daju solidne šanse da dođe do 21. grend slem turnira u karijeri. Tako se kvota na to da će Nole osvojiti Rolan Garos kreću uglavnom između 3,75 i četiri. Veći dio kladionica, ipak daje ovu manju kvotu. To znači da je srpski reket na 26,7 odsto šanse za titulu.

Iza vodećeg trojca sljede Stefanos Cicipas koji stoji na kvoti 6,50, potom Aleksander Zverev sa kvotom 17, Danil Medvedev i Kasper Rud sa kvotama oko 20, Andrej Rubljov kojem se predviđa kvota od oko 25..., piše "Telegraf".