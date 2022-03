"Nole može da dođe i do 30 trofeja na grend slem turnirima"

Teniski trener Patrik Muratoglu smatra da najbolji teniser svijeta Novak Đoković može na vrhunskom nivou da igra još najmanje tri ili četiri godine te da može da dođe i do 30 trofeja na grend slem turnirima.

Đoković ima 34 godine i po Muratoglou je jedan od najspremnijih tenisera današnjice. Nole trenutno ima 20 grend slem trofeja koliko ima i Rodžer Federer, dok Rafael Nadal ima jedan više.

"On je najmlađi od njih trojice i prosječno je u posljednje četiri godine osvajao po dva grend slem trofeja. Lako može da igra još tri ili četiri godine na vrhunskom nivou i to može da ga dovede do 25 ili čak 30 grend slem trofeja", rekao je Muratoglu, a prenosi "TennisWorld".

Naredni grend slem turnir je u Francuskoj Rolan Garos i s obzirom na tradiciju veliki favorit će biti Nadal koji bi u Parizu mogao do 22. trofeja u karijeri. Nedavno je postalo jasno da će i Nole moći da igra iako nije vakcinisan protiv virusa korona, a Federer će preskočiti i ovaj turnir. Upravo na njega se osvrnuo poznati teniski trener koji je u karijeri vodio računa o karijerama Serene Vilijams, Stefanosa Cicipasa, Grigora Dmitrova, Žeremija Šardija....

"Rodžer je posljednji grend slem trofej osvojio 2017. Igrao je na samo tri turnira u posljednje dvije godine i već je objavljeno da će ove godine preskočiti i Vimbldon. Kako stvari stoje on će vjerovatno ostati na 20 trofeja. S druge strane Nadal je u komotnoj situaciji. Sljedeći turnir je Rolan Garos gdje je osvojio sedam od posljednjh 10 turnira. Ako Rada osvoji turnir Đoković će biti pod velikim pritiskom na Vimbldonu", izjavio je Muratoglu koji je dodao da nikako ne treba zanemariti i novu generaciju tenisera:

"Nova generacija koju predvode Medvedev, Zverev i Cicipas tako prijete Novaku što se moglo vidjeti i na posljednjem US openu kada je Medvedev savladao upravo Noleta u finalu".

Dodajmo i to da mediji u posljednje vrijeme sve više pišu o tome da bi Muratoglu mogao da bude sljedeći trener Novaka Đokovića koji se nedavno rastao sa Marjanom Vajdom.