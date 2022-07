Nori: Jedan set nije dovoljan za pobjedu protiv Ðokovića

LONDON - Britanski teniser Kameron Nori izjavio je da je Srbin Novak Ðoković zasluženo izborio plasman u finale Vimbldona, prenose britanski mediji.

Ðoković je danas u polufinalu savladao Norija u četiri seta 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

"Mislim da sam igrao dobro u prvom setu. Imao sam dosta dobre riterne, a i dobro sam servirao. Ovo je bio najveći meč u mojoj karijeri. Trčao sam dosta, ubacivao sam loptice u teren. Osjećao sam da je Novak bio nervozan. Bio je to solidan set. Znao sam da moram da još podignem nivo igre da bih imao šansu. Bio je to dobar početak, ali nedovoljno za pobjedu", rekao je Nori novinarima poslije poraza u polufinalu Vimbldona.

On je istakao da smatra da je drugi set odlučio pobjednika.

"Promašio sam nekoliko udaraca u drugom setu. Nedostajao mi je fokus, a onda je Ðoković podigao igru. Servirao je nevjerovatno dobro nakon toga. Teško mi je bilo da igram u njegovim servis gemovima. Mislim da je to napravilo razliku", rekao je britanski teniser.

Novak Đoković bio je izrazito zadovoljan poslije preokreta nad Kameronom Norijem i plasmana u finale Vimbldona.

Đoković je izuzetno lako izgubio prvi set od Britanca, a potom je zaigrao kako umije i dobio tri vezana za plasman u meč za trofej koji je do sada osvajao šest puta.

"Nisam dobro počeo, bio je bolji igrač u prvom setu. Polufinale je grend slema, imao sam u prošlosti mnogo polufinala na grend slemovima, ali nikada nije lako izaći na teren. Mnogo je pritiska i očekivanja od sebe i drugih. Kameron nije imao šta da izgubi, odigrao je turnir života, igrao je pred domaćom publikom, sjajan je igrač i imam mnogo respekta za njega", rekao je Novak poslije meča na terenu.

"Ponekada su stvari tako jednostavne, a nekada ne. Danas je bilo izuzetno toplo, najtoplije od početka turnira. Od početka sam bio stegnut i nisam dobro zamahivao. Kameron je bio bolji. U drugom setu sam imao sreće da napravim brejk na 4:3, napravio je nekoliko grešaka, poklonio mi je par poena i izjednačio sam. Važnost meča je uticala", objasnio je prvi nosilac.

U nedjelju će biti Đokovićev 32. put u finalu grend slema. Voditelj programa je konstatovao da je to nevjerovatno, a publika reagovala potvrdno.

Protivnik će biti Nik Kirjos.

"Hvala vam, to cenim, ali posao nije završen. Biće mnogo vatrometa emocija, to je jedino sigurno. Njegovo prvo GS finale, sigurno je uzbuđen, nema šta da izgubi. Ima strašan servis, ima snage u njegovim udarcima. Nismo dugo igrali, nikada nisam uzeo set protiv njega, ali se sada nadam da će biti drugačije. To je novo finale za mene ovde, iskustvo bi moglo da ide meni u korist", zaključio je Đoković i potom dobio ovacije publike izlazeći sa terena.