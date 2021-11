Novak otkrio razlog eliminacije od Zvereva

Novak Đoković je porazom u polufinalu ATP Finala u Torinu završio takmičarski dio sezone.

Ostaje još finalni turnir Dejvis kupa i nastup u dresu Srbije, ali teško da se Novaku može šta zamjeriti posle poraza od odličnog Aleksandera Zvereva.

Poslije velike borbe u tri seta odlučile su nijanse i sjajni servisi tenisera iz Hamburga, koji je slavio sa 7:6 (4), 4:6, 6:3, a poslije meča sa neskrivenim oduševljenjem pričao o Đokoviću. I Novak je po završetku susreta u dvorani "Alpitur" pričao o tom sjajnom odnosu sa mladim teniserom, od kog je ove godine izgubio i na Olimpijskim igrama, prenosi B92.

"Saša mi je prijatelj i van terena. Slažemo se dobro. Nije lako biti blizak kada ste rivali sa nekim, kada igrate mnogo jedan protiv drugoga na najvećoj sceni. Pričamo često o životu, različitim stvarima. Uvek sam srećan da podelim iskustva sa njim. Oduvek smo imali lep odnos. Naravno, želimo da pobedimo jedan drugoga, ali postoji poštovanje među nama koje je važnije od toga da li si pobedio ili izgubio. Zaista to cenim. Želim mu sve najbolje. On je sjajan momak, fantastičan teniser i siguran sam da će uskoro biti i grend slem šampion", poručio je Đoković.

Na pitanje šta je odličilo u ovom meču, Novak je rekao da je generalno bio impresioniran igrom protivnika.

"On je jedan od najboljih servera na svetu, pokazao je i ovog puta da je to činjenica. Nekoliko puta se izvukao iz problema servisom. I ja sam servirao sasvim dobro, možda sam imao samo jedan loš gem, u trećem setu. Tri greške iz forhenda, jedna neiznuđena iz bekhenda, iz zaista lake pozicije. Propustio sam priliku u tom gemu. Iako mislim da je bilo prilično izjednačeno, imao sam šanse da se vratim na 2:4 u trećem setu, opet sam promašio, predugačak forhend. Težak meč, ali sam uživao u njemu. Bila je do velika bitka, tenis visokog kvaliteta. Gurali smo jedan drugoga, kao i uvek kad igramo", dodao je Đoković.

On je odbacio mogućnost da je fizička komponenta uticala na ishod meča.

"Nije bila uopšte važna. Nisam se uopšte osećao umorno. Mogao sam da igram još koji sat, bez problema. Bio je to samo još jedan loš gem, nekoliko neiznuđenih grešaka. U uslovima kada igrate protiv jednog od najboljih servera, teško je vratiti se. To je sve", zaključio je Đoković.