Oglasio se Nadal o Đokoviću

Španski teniser Rafael Nadal govorio je o zabrani ulaska Novaka Đokovića u Australiju.

Đokoviću je poništena viza za ulazak u tu zemlju i trenutno se nalazi u hotelskom karantinu, sve dok traje proces žalbe kako bi eventualno mogao da nastupi na Grend slemu u Melburnu.

Nadal nije konkretno iznio mišljenje da li je na strani velikog rivala, govoreći da je situacija opipljiva, ali i da mu je jasno zašto su Australijanci izrazili protest.

"Ne znam. Naravno da sve što se dešava nije dobro. Ipak, ne mogu da imam jasno mišljenje na sve. Ne baratam detaljima, iskreno", počeo je Nadal.

"Bik sa Majorke" je napomenuo da su mnogi propatili tokom pandemije zbog virusa korona.

"Sve je grubo i na kraju krajeva jedino što mogu da kažem je da svi prolazimo kroz težak period. Mnoge porodice su propatile za ove dvije godine pandemije".

Takođe, i istakao da razumije australijski narod koji se pobunio protiv prvog tenisera svijeta.

"Normalno je da su ljudi u Australiji frustrirani jer prolaze kroz jako težak 'lokdaun', mnogi ne mogu da se vrate kućama. Sa moje tačke gledišta, jedina stvar u koju vjerujem je da, slušajući one koji znaju medicinu, je da je potrebno da se svi vakcinišemo. To je moje mišljenje. Ja sam se vakcinisao dva puta. Ako to urade svi neće biti problema da se igra bilo gdje", rekao je Nadal.

Vakcinacija je neophodna, kaže Nadal.

"Ta stvar je jasna. O ostalima ne mogu da govorim dok ne dobijem sve informacije. Jasno je da ako si vakcinisan možeš da igraš na Australijan openu ili bilo gdje. Svijet je mnogo patio, dovoljno da se prate pravila", zaključio je.