Oglasio se Novakov najbliži saradnik u PTPA

Povodom odluke Federalnog suda Australije da deportuje Novaka Đokovića, oglasio se i Vasek Pospišil.

Novakov najbliži saradnik u PTPA, kao i mnogi drugi, razočaran je odlukom sudskih organa.

"Novak nikada ne bi otišao u Australiju da mu nije dato izuzeće da uđe u zemlju od strane vlade (koje je dobio; to je i prva presuda sudije Kelija). On bi preskočio Australijan open i bio kod kuće sa svojom porodicom i niko ne bi pričao o ovom haosu", kaže kanadski teniser.

Pospišil smatra da su od početka u slučaj bili upleteni mnogi drugi faktori koji nemaju veze sa tenisom, piše B92.

"Ovo je bila politička agenda na djelu sa izborima koji im dolaze, nije moglo da bude očiglednije. Ovo nije njegova krivica. Nije na silu ušao u zemlju i nije 'izmišljao sopstvena pravila', bio je spreman da ostane kod kuće", zaključio je Pospišil.

Novak would never have gone to Australia if he had not been given an exemption to enter the country by the government (which he did receive; hence Judge Kelly’s initial ruling). He would have skipped the Australian Open and been home with his family and no one would be.. [1/2]