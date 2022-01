Oglasio se prvi čovjek Australijan opena

Prvi čovjek Australijan opena Kreg Tajli oglasio se povodom situacije Novaka Đokovića.

Svi su čekali nedjelju da vide šta će reći Tajli.

On je gostovao na "9News Melbourne" i iznio svoje mišljenje.

"Od početka smo govorili da nam je prioritet sigurnost Australijanaca. Svako ko dolazi ovdje mora da bude odgovoran, zato smo donijeli odluku o vakcinaciji. Tokom US Opena je 50 odsto tenisera bilo vakcinisano, sada je 97 odsto, to je naša zasluga. Kada smo dali mogućnost medicinskog izuzeća došlo je do kontradiktornosti i lažnih informacija, pa smo konstatno dobijali zahtjeve kako da dođu igrači i dobiju to", kaže Tajli.

Tajli dodaje da su sve informacije rekli igračima i da su oni znali koji su uslovi da dođu u Australiju.

"Koje su vakcine u pitanju koje prihvatamo i ostalo. Bili smo blizu da se sa vladom Viktorije dogovorimo oko medicinskog izuzeća i morali su igrači da prođu kroz dva panela".

Upitan ko je kriv za ovu situaciju, tajli je rekao da niko nije kriv.

"Niko nije kriv. Sve vrijeme su bile lažne informacije. Mi smo pričali sa svima i bili smo sigurni da radimo pravu stvar. Svi koji dolaze moraju da budu vakcinisani i to je tako. Ja neću nikog da krivim i znam šta možemo i moramo da uradimo".

Na pitanje da li Novak Đoković može da igra na Australijan openu, Tajli je rekao:

"Volio bih da ga vidim ovdje i da igra", zaključio je Tajli.

#EXCLUSIVE: As Novak Djokovic prepares to learn his fate in the federal court tonight Tennis Australia boss Craig Tiley breaks his silence on the fiasco. #9News READ MORE: https://t.co/kPtr7MYyRI pic.twitter.com/r9VbqZmw4v