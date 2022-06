Ortopedi: Nadal nema ni Miler-Vajsov sindrom, ni nekrozu

Kako piše "Sueddeutsche Zeitung" dva ortopeda iz Njemačke su prilično skeptična po pitanju povrede stopala koju ima španski teniser Rafael Nadal. On je Rolan Garos osvojio sa umrtvljenim živcem u stopalu lijeve noge, dok je potom išao na tretman koji bi mu trajno umrtvio živac.

Svi na aktuelnom Vimbldonu pričaju o povredi Nadala. Svi gledaju u njegovo stopalo lijeve noge i čekaju da vidi dokle će izdržati.

Nadal se na to ne obazire i stalno nagovještava da bi svaki turnir mogao da mu bude posljednji i da sve zavisi od povrijeđenog stopala koje ga muči godinama. Poslije osvojenog Rolan Garosa rekao je kako bi radije volio novo stopalo nego novu gren slem titulu.

Novinar "Sueddeutsche Zeitung" Verner Bartens je razgovarao sa njemačkim ortopedima koji su skeptični po pitanju dijagnoze Rafaela Nadala. On navodno ima Miler-Vajsov sindrom.

"Ta bolest i vrhunski sport ne mogu da idu jedno sa drugim. Ne mislim da ima nekrozu (umrtvljenje) kosti, jer ta bolest napreduje i teško je baviti se vrhunskim sportom više sati", kažu ortopedi.

Doktor Šiltenhof smatra da bi bila potrebna velika doza tableta protiv bolova kako bi u uzastopnim mečevima Rafa mogao da igra.

"Potrebna doza za toliki bol bi morala da bude ogromna i ne bi mogao da udara lopticu više i ne bi mogao da nastavi da igra duže od jednog seta. Teško mi je da vjerujem da ima strukturalnu štetu na nekoj kosti ako on stalno sebe izlaže nevjerovatnim naporima vrhunskog sportiste. Takođe Miler-Vajsov sindrom se dešava na obje strane stopala", dodao je ljekar.

