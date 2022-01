PTPA: Đoković u dobrom stanju

MELBURN - Asocijacija profesionalnih tenisera (PTPA), čiji je jedan od osnivač Novak Đoković, saopštila je da se Đoković nalazi u dobrom stanju i da je zatražio da lično podijeli činjenice u vezi sa njegovim pritvorom u Australiji, kada to odluči.

Đoković se nalazi u izbjegličkom hotelu u Melburnu, gdje čeka ponedjeljak i odluku federalnog okružnog i porodičnog suda, pošto mu je ukinuta viza za Australiju i naloženo mu je da napusti zemlju.

Poslije cijele noći provedene na ispitivanju na aerodromu Đoković ostao bez vize jer, kako su australijske vlasti saopštile, nije predao adekvatne dokaze za izuzeće od obavezne vakcinacije, ali je odlukom suda ročište na kojem će biti razmatrana deportacija pomjereno za ponedjeljak.

PTPA tim povodom istakla je da pomno prati situaciju u vezi sa pritvorom u kom se nalazi Đoković od strane australijskih vlasti.

"Asocijacija je u bliskom kontaktu sa Đokovićem, njegovom porodicom, savjetnicima, zvaničnicima vlade i čelnicima Australijan opena. Đoković nam je potvrdio da se nalazi u dobrom stanju, a takođe je zatražio da mu dopustimo da on lično podijeli činjenice oko njegovog pritvora, kada on to odluči", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da bi, s punim poštovanjem prema svima koji imaju svoj pogled na vakcinaciju, vakcinisanim i nevakcinisanima kojima je odobreno medicinsko izuzeće, trebalo da bude dozvoljeno da se slobodno takmiče.

"Nastavićemo da podržavamo naše članove, naše igrače. Na pravoslavni Božić srećni smo što smo imali šansu da komuniciramo s njim. Nastavićemo da pratimo njegovo zdravstveno stanje i bezbjednost. Nadamo se da ćemo ga uskoro vidjeti na terenu", naglašava se u saopštenju.

(Srna)