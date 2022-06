Pilić: Ponašanje publike je bilo sramotno

Nikola Pilić, teniski stručnjak i čovjek koga nazivaju teniskim ocem srpskog tenisera Novaka Đokovića komentarisao je poraz još uvijek prvog tenisera svijeta od Rafaela Nadala u četvrtfinalu Rolan Garosa.

Đoković nije uspio da se plasira u polufinale i tako je ostao bez odbrane titule iz prošle godine. Na ovu temu je za Kurir govorio Pilić.

"Meni je jako žao što je Novak izgubio. To je jedan jako prestižan meč. Novak je počeo tako da je Nadal dominirao. Prvi set je bio 6:2, gdje je Nadal radio šta je htio. A onda se Novak probudio. Onda je Novak radio sa Nadalom šta je htio. I igrao je zaista šampionski tenis. Mislio sam da će ako dobije četvrti set da će da se izvuče i pobjedi. Novak je igubio loš tajbrejk, Nadal je baš tad bio odličan", rekao je Pilić.

On je dodao da je Nadal igrao odličan meč, kao i da je zaslužio pobjedu.

"Moram reći, nažalost, Nadal je i zaslužio da dobije ovaj meč. Igrao je možda i najbolji meč na zemlji. Igrao je izvanredan meč, sa inspiracijom, i željom da pobjedi. Novaku nije pomogao njegov prvi servis uopšte. Svaki poen je morao da radi lijevo-desno. Nadal je to iskorištavao. Stvari su se na terenu promjenile, to je rezultat, Novaku nije pomogao servis, a to je protiv Nadala morao da iskoristi. Moram da kažem, jako mi je teško, ali Nadal je zaslužio pobjedu", jasan je Pilić koji je žestoko kritikovao ponašanje publike:

"Ma to je sramota. Ne znam šta se događa u ovom svijetu. Ali, trebalo bi da postoji neki fer-plej. Publika je bila nemoguća. Novak nije igrao samo protiv protivnika, koji je dobar, već i protiv publike".