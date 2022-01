Počelo ponovno saslušanje Đokovića nakon ukidanja vize (UŽIVO)

MELBURN - Australijski sudija održava hitno saslušanje o Novakovom slučaju.

Đoković po drugi put izlazi pred sudiju, gdje će iznijeti nove detalje slučaja.

Saslušanje je počelo u 20:45 po melburnskom vremenu, odnosno 10:45 po našem vremenu, pred sudijom Entonijem Kelijem iz Federalnog okružnog suda, prenosi BBC.

New: After his visa was canceled again, Novak Djokovic’s case will be back in front of Judge Anthony Kelly in 20 minutes at this link.https://t.co/pBiLkjtb9b