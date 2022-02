Pogledajte šta se desi kad Zverevu padne klapna

Njemački teniser Aleksander Zverev izbačen je sa turnira u Akapulku.

Zverev je izbačen zbog nesportskog ponašanja poslije meča dublova. Nakon poraza u paru sa Marselom Melom napravio je skandal jer je reketom udarao stolicu u kojoj je sjedio sudija. On se i tokom meča raspravljao sa sudijom, a sve je kulminiralo nakon meča. Svi akteri su bili iznenađeni, a publika je počela da zviždi trećem igraču svijeta.

Nakon incidenta ATP neće dopustiti Zverevu da igra ni u pojedinačnoj konkurenciji gdje je branio titulu osvojenu prošle godine. On je u četvrtak trebalo da igra protiv Petera Gojovčika.

Part 2: Glasspool/Heliovaara scored an ace and won the match and the video shared in this thread happened. That's the chronology from what I could understand started nearing the end of the super tie-break. pic.twitter.com/JRaVPWYWZz