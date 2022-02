Poruka iz Rima: Đokoviću vakciniši se ili ne dolazi

Adrijano Panata, nekadašnji italijanski teniser i šampion Rolan Garosa, rekao je da bi bilo bolje da Novak Đoković ne dolazi u Rim ako ne primi vakcinu.

Srpski teniser je i dalje je glavna tema u svijetu tenisa, a pogotovo nakon čitavog fijaska u Australiji.

Nedavno je objavljeno da će srpski teniser neometano moći da igra na ATP Mastersu u Rimu (od 2. do 15. maja ) čak i da ne bude vakcinisan. Panati, inače rođenom Rimljaninu, se to nimalo ne sviđa.

"Moje lično mišljenje o Novaku Đokoviću se ne mijenja i ponavljam ga i sada: za mene, ili će se vakcinisati ili bi mu bilo bolje da ostane kod kuće. Očigledno, ne odlučujem ja ali pravila turnira moraju biti u skladu sa italijanskim zakonima i uredbama. Ako zakon to dozvoljava, onda on može da igra. Vjerujem da zakon mora da bude isti za sve. Dopuštanje njegovog učešća, naprotiv, izaziva sve veću konfuziju dajući pogrešnu poruku. Smatram da je njegovo prisustvo neprihvatljivo" , rekao je Panata.

Noletovog odbijanja da se vakciniše dotakla se i šampionka Vimbldona iz 2013. Marion Bartoli. Nekada sedma teniserka svijeta u rekla je "da je čula da će se Đoković vakcinisati nakon svih dešavanja u Australij"i, a srpskog tenisera je okarakterisala kao veoma tvrdoglavog kada su u pitanju njegovi stavovi.

"Bila sam veoma iznenađena, jer sam prvobitno pomislila da će se vakcinisati nakon svega što se dogodilo u Australiji i to su bile glasine koje sam čula. Dakle, dobiti potpuno obrnuto mišljenje je bio mali šok, da budem iskrena. On je izuzetno tvrdoglav u svim svojim idejama. Kada u nešto vjeruje, onda jednostavno nema šanse da se predomisli, a vjerovao je da će ubrizgavanje nečega u njegovo tijelo sada promijeniti to kako se oseća. On ne želi da rizikuje", rekla je Francuskinja i dodala da bi njegovu odluku svi morali da poštuju:

"Prosto ne mogu da vjerujem da on preuzima rizik i da je spreman da rizikuje da bi prošao tim putem. Znate, on je donio odluku i svi moramo da je poštujemo".