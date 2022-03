Poznato da li će Đoković igrati na Rolan Garosu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković trebalo bi da može da igra na Rolan Garosu, kao i na mastersu u Monte Karlu, s obzirom na to da je vlada Francuske objavila da od 14. marta ukida vakcinalne pasoše.

Dosad je Đokovićev nastup na ta dva turnira bio pod znakom pitanja, s obzirom na to da je nevakcinisan protiv virusa korona. Kako odluka stupa na snagu 14. marta, Novak bi trebalo da igra i u Monte Karlu (9-17. aprila), kao i da brani titulu na Rolan Garosu počev od 22. maja, piše Sport klub.

I Vimbldon bi trebalo da bude otvoren za sve igrače, vakcinisane ili ne, u skladu sa popuštanjem kovid mjera u Velikoj Britaniji. Nadajmo se da će sve tako i ostati, te da neće biti potrebe za novim mjerama.

Zasad Novak ne može da ide u SAD, pošto su tamo i dalje na snazi pravila o zabranjenom ulasku u zemlju za nevakcinisane. To znači da najvjerovatnije neće igrati na predstojeća dva Mastersa – u Indijan Velsu i Majamiju.

