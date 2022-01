Procurili detalji Đokovićeve žalbe: Evo kako su ga iz minuta u minut maltretirali na aerodromu

Najbolji svjetski teniser Novak Đoković i dalje proživljava tortutu australijskih vlasti koji su ga smjestili u karantin po dolasku u tu zemlju, a očekuje se da će u noći između nedjelje i ponedjeljka po srednjeevropskom vremenu saznati konačnu odluku hoće li biti deportovan ili će mu dozvoliti da nastupi na Australijan openu.

Novak je u Melburn sletio u srijedu oko ponoći po tamošnjem vremenu, a vlati su mu oduzele vizu - iako je ispunio sve uslove oko dobijanja iste - i htjeli su odmah da ga deportuju. Srpski teniser se žalio i nije želio nazad, a u međuvremenu je na 35 strana objelodanjena žalba koju je Đoković podnio.

Prvi segment: Upoznavanje sa činjenicama

"Đoković je došao u Australiju neposredno pred kraj 5. janaura, a sa ciljem da se takmiči na Australijan openu koji počinje 17. januara. Đoković je imao vizu za Privremenu aktivnost (podklasa 408), u daljem tekstu viza, koja mu je izdata još 18. novembra 2021. Kao imalac te vize, Đoković je imao dozvolu da putuje, uđe i ostane u Australiji. Ta viza, odnosno pravo da uđe i bude u Australiji, nije uslovljena ni na koji način njegovim statusom vakcinacije", navodi se u žalbi.

Dodaje se da je Đoković 30. decembra 2021. dobio pismo od Glavnog medicinskog oficira Teniskog saveza Australije (u daljem tekstu "Sertifikat o izuzeću") u kome se navodi da je dobio "Medicinsko izuzeće od kovid-vakcinacije" na temelju toga da se nedavno oporavio od kovida.

"Datum prvog pozivinog kovid PCR testa je zabilježen 16. decembra 2021, u ovom trenutku (kada je objavljen Sertifikat o izuzeću, prim. prev.) prošlo je 14 dana, a gospodin Đoković nije imao ni groznicu ni respiratorne simptome kovida u posljednja 72 časa. Sertifikat o izuzeću je izdao Nezavisni stručni medicinski odbor za projveru, kog je angažovao Teniski savez Australije. Odluka tog odbora je pregledana i podržana od nezavisnog Medicinskog odbora za provjeru izuzeća, koji je formirala Vlada australijske savezne države Viktorija.

Uslovi za izuzeće se poklapaju sa preporukama koje je postavila Australijska tehničko-savjetodavna grupa za Imunizaciju (u daljem tekstu 'ATAGI' (važna skraćenica, predstavlja pandan Kriznom štabu i pojavljivaće se nekoliko puta u nastavku teksta, prim. prev.). Đoković je takođe dobio, 1. januara 2022, dokument Odsjeka unutrašnjih poslova (OUP) povodom njegove 'Australijske putničke deklaracije' (APD). U toj APD se navodi da je 'gospodinu Đokoviću dozvoljena putnička deklaracija' te da 'sve indikuje da je izašao u susret svim neophodnim zahtevima za putovanje i dolazak u Australiju bez boravka u karantinu, što je dozvolila nadležna institucija njegovog dolaska', u ovom slučaju savezna država Viktorija", ističe se u žalbi.

Imajući u vidu da je imao vizu koju nije uslovljavala nijedna relevantna stvar, imao je sertifikat o medicinskom izuzeću od vakcinacije, izdat od organizatora turnira, a koji je izdat poslije pregledanja od odbora koji je formirala Vlada države Viktorije, da je dobio dokument Odsjeka unutrašnjih poslova da je ispunio uslove za putovanje bez smještanja u karantin, Đoković je shvatio situaciju tako da ima pravo da uđe u Australiju, i u njenu saveznu državu Viktoriju, i da učestvuje na Australijan openu, navodi se na početku žalbe.

Drugi segment: Greške u procesu

U žalbi se potom ističe da je predstavnik Odsjeka za unutrašnje poslove (u daljem tekstu "Delegat") na aerodromu Melburn prilično maltretirao Novaka Đokovića, navodeći ga i na pogrešne poteze, onemogućavajući mu valjanu pravnu pomoć i slično.

"Razgovor sa Đokovićem je počeo oko 06.07. Oko 7.29 Delegat je donio pomenutu Odluku (o oduzimanju vize). Oko 7.42 Đoković je o tome obavješten. Poslije toga je Đoković odveden u Park hotel, gdje je i do sada zadržan, uz odbijanje njegovih zahtjeva da se izmjesti u neko pristojnije mjesto koje bi mu omogućilo da trenira za Australijan open ako žalba urodi plodom. Ministar unutrašnjih poslova je, otkazujući vizu, prekršio član 119, stav 1, Akta o migraciji jer nije o tome valjano izvjestio Đokovića, niti, kako to Akt predviđa, dobio povratnu informaciju od Đokovića da je razumio sve što mu se stavlja na teret i to prihvatio, ili, ako nije prihvatio, da je objašnjenje zašto mu se viza uskraćuje racionalno i razumno, što Đoković tvrdi da nije bio slučaj. Konačno, odluka Ministra da otkaže Đokoviću vizu može biti pravno valjana samo ako je donijeta u vremenskom roku koje dozvoljava Akt, ili, u suprotnom, u sklopu dobre pravne prakse (za šta Đoković tvrdi da nije bilo slučaj), kao i u sklopu valjanog proceduralnog donošenja odluka, uključujući i dužinu razgovora i tajming donošenja odluke (što Đoković tvrdi da, kada se o valjanosti tog postupka tiče, nije bio slučaj)", detalji su žalbe Đokovićevog tima.

Zaključak

Da je Đoković dobio više vremena za odbranu, odnosno konsultovanje sa TS Australije i svojim pravnim predstavnicima, mogao bi da jasno naznači Delegatu.

"ATAGI smjernice nedvosmisleno ukazuju da prethodna inficiranja smanjuju rizik od ponovnog inficiranja najmanje u narednih šest mjeseci. Da upravo ATAGI predlaže ljudima koji su imali PCR potvrdu kovid infekcije da se ne vakcinišu u narednih šest mjeseci, što je privremeno izuzeće usljed akutnog većeg medicinskog oboljenja. Mogao je da iznese dodatne detalje o sopstvenom medicinskom izuzeću, kao i podatke o anonimnosti pod kojom se o tom izuzeću odlučivalo, o eminentnosti članova obje komisije, i slično", neke su od detalja žalbe.

U zaključku žalbe se navode i neki drugi australijski propisi na koje je Đoković mogao da se, što u proceduralnom, što u medicinskom smislu, pozove da mu je dozvoljeno da kontaktira pravne predstavnike, pa se advokati nadaju da će sve navedeno biti dovoljno da se ukine odluka Odsjeka za unutrašnje poslove i Novaku Đokoviću dozvoli boravak u Australiji, time i učešće na Australijan openu, prenosi Telegraf.