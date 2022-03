Rolan Garosu Cicipas važniji od Đokovića

Organizatori drugog gren slem turnira Rolan Garosa su u reklami za noćne mečeve na stadionu "Filip Šatrije" na poster stavili poraženog u finatu prošle godine, grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa, a ne Novaka Đokovića koji je osvojio pehar.

Organizatori turnira su počeli sa prodajom karata za turnir koji počinje 22. maja, ali je kampanja na društvenim mrežama dobila kritike posebno od navijača srpskog tenisera.

Pojedini mediji prenose da su se čelnici turnira branili time da je u momentu izrade postera i reklame još bilo neizvjesno da li će Đoković moći da se takmiči. Podsjetimo, od 14. marta se u Francuskoj ukidaju sve mjere pa i one za ulazak u zemlju onih koji nisu vakcinisani protiv virusa korona. Iz toga je jasno da će Đoković braniti trofej što nije bio sluča na prvom gren slem turniru koji je igran u Australiji.

At the 2022 edition of Roland-Garros, come and experience the spectacular Night sessions on Philippe-Chatrier court : https://t.co/RRYpqKaDNN Opening of ticket sales on Tuesday 8th March at 10am!#RolandGarros pic.twitter.com/nssKhQElNG