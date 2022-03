Rud šokirao Zvereva i stigao do polufinala

Kasper Rud se plasirao u polufinale Mastersa u Majamiju.

Norvežanin je u tri seta bio bolji od četvrtog igrača svijeta, Nijemca Aleksandera Zvereva, 6:3, 1:6, 6:3.

Tako će se u borbi za finale sastati s Argentincem Fransiskom Serundulom kom je Janik Siner morao da preda meč pri rezultatu 4:1 u početnom setu.

Rud je ostvario prvu pobjedu u trećem pokušaju protiv Zvereva, koji je na ovom turniru bio drugi nosilac.

"Osjećaj je sjajan, ovo mi je prvo polufinale turnira Serije 1.000 na tvrdoj podlozi. Srećan sam što sam to uspio da uradim baš u Majamiju. Osjećam se dobro posljednjih nekoliko nedjelja, želim da nastavim u istom stilu. Imao sam najteži izazov do sada na turniru, u petak slijedi novi. Nadam se da sam izvukao pouke iz prethodnih polufinala na mastersima i da ću to pokazati u tom susretu", rekao je Rud.

Serundolo je 103. na ATP listi i nikad prije nije igrao u glavnom žrijebu nekog mastersa, što samo svjedoči kakav je uspjeh napravio.

