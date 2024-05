Ruski biznismen sumnjiči Alkarasa za namještanje

Mihail Salcman, bivši vlasnik lanca kladionica u Rusiji "Utkin, Nobel i Maljenkov", osumnjičio je Karlosa Alkarasa za učešće u namještanju mečeva.

Kako prenose "Sport Ekspres" i brojni ruski mediji, on je čak poslao pismo rukovodstvu Mastersa u Madridu, te na adrese ATP, Španske teniske federacije i kancelariji tužioca u Španiji tvrdeći da ima dokaz da je treći reket svijeta učestvovao u prljavim radnjama.

Salcman je optužio Alkarasa da je namjerno izgubio gemove u dva meča na turniru u Madridu, protiv Aleksandera Ševčenka i Jana-Lenarda Štrufa, prenosi b92.

"Mnogi ljudi vole takozvano klađenje uživo. I kada dođe do potencijalno posljednjeg gema u meču, uplaćuju se velike sume na njih jer je to posljednja opklada u meču. Imamo veliki turnir na šljaci u Alkarasovoj rodnoj Španiji, cijela zemlja navija za njega i kladi se na njega. Dok je veliki novac uplaćen na to da će Alkaras pobijediti, velika količina može da se uplati i na drugu stranu. Imajući u vidu da su kvote na to dijametralno suprotne onim malim na pobjedu u gemu Alkarasa, u slučaju pobjede protivika, dolazi se do velike zarade. Praktično, sav novac koji su španski navijači Alkarasa uplatili otišao je u ruke prevaranata", kaže Salcman.

U pitanju su gemovi kada je Alkaras protiv Ševčenka servirao na 5:0 u drugom setu, i na 5:3 protiv Štrufa, takođe u drugom setu.

Biznismen tvrdi kako je u kontaktu sa posebnim odsjekom Azijsko-pacifičke regije koji prati tragove o namještenim mečevima.

Alkaras je takmičenje u Madridu završio u četvrtfinalu porazom od Rusa Andreja Rubljova, 4:6, 6:3, 6:2.

