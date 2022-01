Sud Australije objavio razloge za deportaciju Ðokovića

Federalni sud Australije objavio je danas razloge zbog kojih je odbijena žalba Novaka Ðokovića na ukidanje vize.

Razloge za ukidanje Ðokovićeve vize objavio je sudija Džejms Alsop, jedan od trojice predsjedavajućih sudija na Novakovom suđenju, prenose australijski mediji.

Sud pojašnjava da ima ovlašćenje da prema Zakonu o migraciji otkaže vizu ako ministar za imigracije vjeruje da "postoji pravni osnov za otkazivanje" i dodaje da je vjerovao da je ukidanje vize u javnom interesu.

"Parlament je jasno stavio do znanja u članu 116 da ministar može da poništi vizu ako smatra da prisustvo njenog nosioca u Australiji može predstavljati rizik po zdravlje ili red australijske zajednice. Zahtjev za sudsko preispitivanje je onaj u kome pravosudni ogranak vlade razmatra, pozivajući se na zakonitost, odluku ili odluke izvršnog organa vlasti, u ovom slučaju odluke ministra. Sud ne razmatra mudrost odluke niti preinačava odluku. Zadatak suda je da odluči o zakonitosti odluke ministra i razmatrajući na pritužbe na istu", naveo je sud.

"Vodila se velika debata o tome kako pristupiti ministrovoj izjavi o razlozima u ovom slučaju. Ne smatramo da je razrješenje te debate neophodno da bismo došli do stavova koje imamo. Ministar nije bio dužan da navodi razloge za odbijanje vize, ali je to učinio. Očigledno su pažljivo sastavljeni, Sud nema sumnje da je u vezi s pitanjem od visokog javnog značaja, posvećena pažnja formulisanju razloga u četiri dana u kojima je ministar trebalo da razmotri stvar i dovrši i dostavi razloge. Ipak, treba dati određenu težinu činjenici da nije bilo obaveze davanja razloga. Postojala je jasna međusobna povezanost svih dijelova ministrovih razloga. Teme ohrabrenja i oponašanja sportskog heroja i ikone provlače se kroz razloge zabrinutosti za zdravlje i red, javni interes. I da gospodin Đoković nije osvojio Australijan open, njegovo samo prisustvo ovdje i njegov boravak, njegovo igranje tenisa, dovelo bi do toga da bi on ohrabrio one koji misle da je antivakcinanli pokret racionalan", najbitnije su stavke iz dokumenata.

Ministar za Imigracije Aleks Hok ukinuo je vizu Đokoviću i pored pobjede na sudu Viktorije, a kada je Đoković uložio žalbu, otišlo se na Federalni sud.

Tamo je takođe predstavljen cijeli slučaj, ali su sudije na kraju odlučile da podrže odluku Aleksa Hoka i Đoković je deportovan iz Australije pošto mu je ukinuta viza.