Suspendovan sudija koji je diskvalifikovao Đokovića

Sudija Soren Frimel, poznat po tome što je diskvalifikovao Novaka Đokovića sa US Opena, suspendovan je na godinu dana zbog zloupotrebe službenog položaja.

On je optužen za, kako je objavio britanski "Telegraf", "neetičko ponašanje" u vezi sa mlađim kolegom, ali ne ističe se tačno iz kog razloga.

Nijemac je navodno iz "ličnih razloga" bio odsutan sa turnira još od priprema za Vimbldona, ali je Telegraf otkrio da je ušao u dobrovoljnu suspenziju 19. juna.

Uslijedila je petomjesečna istraga koju je vodilo nezavisno tijelo i kazna mu je izrečena u decembru, nakon što mu je odbijena žalba i potvrđena jednogodišnja suspenzija.

Četiri različita slučaja, u periodu između 2011. i 2015. godine, utvrdila su da je Frimel prekršio tri člana kodesa ponašanja.

Frimel će moći da se vrati suđenju 19. juna ove godine.

Ostaće upamćen i po tome što je bio čovjek koji je saopštio diskvalifikaciju Đokoviću sa US Opena, na meču protiv Pabla Karenja Buste, kada je nehotice pogodio u vrat linijskog sudiju.

Frimel tada nije bio glavni sudija, već supervizor.

Tennis' highest-ranking umpire Soeren Friemel banned for 12 months over abuse of power claims Exclusive by @simonrbriggs ➡️ https://t.co/RnFQuNdRwS