Tenis ima novu zvijezdu

Rafael Nadal i Karlos Alkaras od 22.30 igraju u polufinalu Mastersa u Indijan Velsu.

Reklo bi se sudar dvije generacije, velikog šampiona i njegovog nasljednika, koji na ovom takmičenji igra u sjajnoj formi.

Teniser iz Manakora je bez poraza od starta sezone, ima skor od 19-0.

"Ima sjajan tim uz sebe, mislim da je nezaustavljiv što se tiče njegove karijere! Ima sve neophodne kvalitete, strast, veoma je skroman i radi naporno. Dobar je momak i podsjeća me na mene kada sam imao 17 ili 18 godina", kaže Nadal.

Teniser iz Mursije je osvojio turnir u Riju, probio se među 20 najboljih i igra sjajno.

"Ima tu strast, talenat i fizičke odlike, sve je to sjajno. Jako sam srećan što će biti veliki rival, sada u ovom meču i u narednih nekoliko mjeseci. Ali da budem malo i sebičan, sjajno je da imamo novu zvijezdu iz moje zemlje, jer za ljudbitelje tenisa je važno da ćemo imati novog sjajnog igrača koji će se boriti za najvažnije titule u narednim godinama. To je moj osjećaj, to je fantastično i on je dobar momak. Dopada mi se, želim mu sve najbolje, ne u meču sa mnom, ali zato u svim ostalima", nasmijao se Nadal.

Alkarasu je to prvo polufinale masters turnira, dok Nadal ima šansu da se probije na treće mjesto ATP liste.