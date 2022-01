Tipsarević: Toksična sramota za sve uključene u ovaj proces

​Bivši srpski teniser Janko Tipsarević oglasio se povodom slučaja Novaka Đokovića.

Konačnu odluku o nastupu svjetskog broja jedan daće Federalni sud u nedjelju, nakon što granične snage saslušaju Đokovića.

Tipsarević se oglasio putem Twittera i poručio da je cijeli proces velika sramota, prije svega za Australijance.

"Toksična sramota za sve uključene u ovaj proces", napisao je Tipsarević, uz objavu slike nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije Srbije.

Toxic Shame on each and everyone involved in this process… pic.twitter.com/dReFRs4Dpl