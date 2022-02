Toni Nadal o slučaju Đoković: Šteta da se to desi svjetskom broju 1

Stric i nekadašnji trener Rafaela Nadala, Toni, rekao je da bi njegov nećak sigurno bio najbolji u istoriji tenisa da nije bilo brojnih povreda.

U jednom intervjuu Toni Nadal je govorio o svemu što se dešavalo u prethodnom periodu Rafi, ali je dobio i pitanje o onome što se dešavalo Novaku u Australiji.

"Šteta je da se to desi svjetskom broju jedan, ali postoje pravila koja moraju da se poštuju, sviđalo nam se to ili ne. Nikome se ne dopada da plaća porez, ali moramo to da radimo, nema drugog izbora", bio je komentar bivšeg Rafinog trenera.

Naravno neizostavno je bilo pitanje o tome ko je najbolji teniser u istoriji, ili kako se to popularno naziva - GOAT. Toni smatra da bi to sigurno bio Rafa da nije bilo povreda, ali misli da je ipak Federer uradio najveće stvari.

"Veoma je teško reći ko je najbolji - da li je to onaj koji je igrao na najvišem nivou, onaj koji je osvojio najviše titula. Mislim da bi moj nećak bio najbolji da nije bilo povreda, ali i sada malo zaostaje u odnosu na Federera i Đokovića. Vjerovatno je Federer taj koji je uradio najveće stvari", rekao je Toni Nadal.

