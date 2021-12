Troicki: Ponosan sam na ceo tim

Srpski tim je u polufinalu i u petak od 16 časova igraće protiv Hrvatske za plasman u finale.

Troicki je poslije dramatične pobjede nad Kazahstanom, izborene na kraju u dublu, rekao da je ova uloga sasvim drugačija od one na koju je navikao.

"Ovo je potpuno nova uloga za mene. Prva godina na mestu selektora Dejvis kupa, posle mnogo godina u timu kao igrač. Iskusio sam sve, ali ovo je potpuno drugačiji nivo, biti kraj terena i podržavati igrače", kaže Viktor.

On je pohvalio sve u našem timu za sve što su učinili na terenu. Posebno je poslao riječi ohrabrenja Miomiru Kecmanoviću koju je nesrećno izgubio u prvom singl meču.

"Bio je to težak poraz za Miomira. Igrao je zaista veoma dobro, bio je to rolerkoster meč. Imao je mnogo meč lopti. Zaista se sjajno borio, ali nažalost je na kraju presudilo iskustvo igrača iz Kazahstana. Bio je to njegov debi i idalje stojim iza te odluke da igra on. Miomir je ranije igrao protiv Kukuškina i pobedio ga. Mislim da je to bila dobra odluka, iako je Miomiru ovo bio prvi meč Dejvis kupa. Dao je sve na terenu, nažalost u ključnim momentima nije imao sreće kao ni pravi fokus, ali sam jako ponosan na njega. Kao što je Novak rekao, naučili smo, nosimo pozitivne stvari iz ovog meča", dodao je Troicki.

Na kraju, dao je niz pohvala na račun igre najboljeg svjetskog tenisera.

"Novak je heroj našeg tima sve ove godine i zahvalan sam što sam ga imao kao navijača i kao igrača. Uradio je jako mnogo za naš tenis, ne samo u Dejvis kupu, već za srpski tenis uopšte. Daje sve za tim, igra, pobeđuje, veliki je to pritisak. Nisam igrao toliko mečeva kao on i nisam osećao to što je on, posebno ulazeći u duele posle 0-1. To je jako teško. Uradio je sjajan posao, prvo u singlu, posle i u dublu sa Nikolom. Igrali su neverovatno prvi i treći set. Ponosan sam na ce tim, ne samo an igrače, već i sve okolo. Imamo sjajnu hemiju i sve ide dobro. Radujem se polufinalu u petak. Na terenu sam napravio grešku i rekao subota. Nije, nego je petak. Imamo dan odmora i da se spremimo za naredni meč", zaključio je selektor Dejvis kup tima Srbije.

