Vilander: Đokovića se više ne plaše

Mats Vilander, nekadašnji teniser i sadašnji komentator Eurosporta, rekao je da se mladi teniseri više ne plaše Novaka Đokovića.

Đoković je ove sezone osvojio tri Gren slema i izgubio u finalu četvrtog.

Sedmi put je završio godinu kao prvi teniser svijeta i oborio rekord Pita Samprasa.

Vilander smatra da ga se mlađi teniseri više ne plaše.

"Najveća razlika je u tome što momci koji su iza Novaka, sada vjeruju da mogu da ga pobijede na svakoj podlozi u bilo kom trenutku. Mislim da ga se više ne plaše, osim u situaciji kada se igra četvrti ili peti set na Gren slemu. Vidjeli su najbolju tenisku sezonu ikada tokom 2021. Ipak, na kraju, Novak je izgledao pomalo ranjivo na US Openu i na Završnom mastersu. Možda čak i na Olimpijskim igrama. Možda je bila loša ideja što je išao u Tokio. Izgledalo je kao da je poslije toga izgubio malo samopuzdanja. Ipak, bila je ovo nevjerovatna godina za Novaka, koji ne izgleda ni dan starije od 24 godine, a ima 34", rekao je Vilander.

Da li će Đoković igrati na Australijan openu?

"Ne znam šta će Novak da uradi. To je Gren slem na kojem je imao najviše uspjeha. To je mjesto na kome bi mogao da osvoji 21. titulu. Ali istovremeno, on razmišlja o svom zdravlju, dugoročno o budućnosti. Ne bi me iznenadlio da Novak ne ide. Da li će to biti loše po turnir? Da, na jedan način. Ali istovremeno bismo dobili šansu da dobijemo novog Gren slem šampiona", zaključio je Vilander.

