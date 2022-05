Vimbldon i ATP razgovaraju o Rusima, hoće li Vimbldon popustiti?

Kako piše londonski "Times" Vimbldon i ATP razgovaraju o aktuelnoj situaciji koja se tiče učešća ruskih i bjeloruskih igrača na trećem grend slemu sezone. Asocijacija profesionalnih tenisera ima mogućnost da ukine ATP bodove sa Vimbldona ukoliko zabrana za učešće igrača iz Rusije i Bjelorusije ostane na snazi.

Šefovi Vimbldona imaju kako to "Times" piše "krizne" razgovore sa ATP. Najbolji svjetski igrači su zatražili od ATP da se bodovi sa Vimbldona ukinu ove godine ukoliko ostane zabrana. Tako bi se u Londonu igralo samo za trofej i novac dok pobjednik recimo ne bi dobio 2.000 ATP bodova.

Igrači su poručili da bez ukidanja bodova turnir ne bi bio pravedan prema Danilu Medvedevu i ostalim ruskim teniserima. Odluka ATP o mogućem ukidanju bodova će biti donesena do kraja sedmice. ATP, ali i WTA su kritikovali Vimbldon koji je prvi turnir koji je zabranio dolazak Rusima i Bjelorusima zbog sukoba u Ukrajini.

Iz Sveengleskog tenis i kriket kluba su rekli da neće posustati pred prijetnjama ATP, dok su prošlog mjeseca svoju odluku opravdali time da je potrebno "ograničiti ruski globalni uticaj na najjači mogući način". Britanci se plaše da bi ruski igrači mogli da uspjeh na Vimbldonu iskoriste za svoju propagandu, posebno u slučaju da u finalu recimo bude prisutna Vojvotkinja od Kembridža. Vlada Britanije baš zato podržava stav Vimbldona, piše "Sport klub".

Wimbledon’s leaders are holding crisis talks with the ATP after the top men’s players urged the tour to withdraw all ranking points from the tournament after the decision to ban competitors from Russia and Belarus https://t.co/6K0vV5THrk