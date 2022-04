Vimbldon zvanično dao zeleno svijetlo nevakcinisanim teniserima

Iz Velike Britanije stižu informacije koje kažu da je Vimbldon službeno dao zeleno svjetlo teniserima koji nisu vakcinisani protiv virusa korona da mogu da se takmiče na ovom Gren slemu. To je vijest koja je obradovala i najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića.

Nole nije mogao da igra a Australijan openu u januaru zbog odluke da se ne vakciniše protiv virusa korona iako je u prvi mah dobio vizu za ulazak u Australiju.

Britanski mediji sada su objavili da je izvršni direktor Vimbldona Sali Bolton potvrdila je da će Đoković i drugi teniseri koji nisu vakcinisani ovog ljeta moći da se takmiče i neće morati čak ni u karantin.

Igrači sada imaju dozvolu da biraju gdje će biti smješteni, dok su prošle godine morali da budu u hotelima koje je odabrao ogranizator turnira.

Ipak, ono o čemu se mnogo više priča u posljednje vrijeme kada je Vimbldon u pitanju jeste odluka da se ruskim i bjeloruskim teniserima zabrani učešće na trećem Gren slem turniru.

Vimbldon se ove godine igra od 27. juna do 10. jula, a titulu će da brani Novak Đoković.

"Mandatory vaccination will not be a condition of entry for the championships." Wimbledon have officially given the green light for Novak Djokovic and any other unvaccinated players to compete at this summer's tournament. @mattmajendiehttps://t.co/TDUIVpYrw7