Zašto je najbolji teniser svijeta igrač oko koga su ljudi toliko podijeljeni

Novak Đoković često poslije nekog sjajnog poteza ili osvojenog poena tokom meča mora da se uhvati za uvo kako bi podstakao publiku da navija za njega, u stilu: "Ne čujem vas!".

Osvojio je rekordnih 20 grend slem titula i svjetski je broj jedan sa zadivljujućim atletizmom - ali je takođe jedan od tenisera oko koga postoje izrazito podijeljena mišljenja.

Novak Đoković bio je danima u pritvorskom hotelu u Australiji, čekajući da se odigra posljednja kontroverza u vezi sa njim nakon što mu je ukinuta viza u Melburnu gdje je stigao da brani titulu na Australijan openu.

Događaji u prvim danima nove godine učinili su da mišljenja oko njega budu još podjeljenija.

Kako je dječak koji je bio prinuđen da se krije tokom NATO bombardovanja Beograda 1999. godine postao igrač koji se bori za naklonost mnogih?

"Ne možete natjerati ljude da vas vole"

Kada se Đoković suočio sa Rodžerom Federerom u finalu Vimbldona 2019. godine, epski okršaj bio je pokvaren zviždanjem Srbinu.

Publika je Đokovićeve promašaje ispraćala glasnim smijanjem i pljeskanjem u atmosferi koja je više ličila na fudbalski stadion nego na Centralni teren Vimbldona, ponosa i dike engleskog tenisa i proklamovanog džentlmenstva.

Đoković je odbranio Federerov napad i osvojio trofej, a stručnjaci su pozvali navijače da pokažu više poštovanja prema sjajnom igraču.

Teško je shvatiti zašto nisu - da, izuzetno popularni Federer ima bazu obožavatelja kao nijedan drugi teniser, ali Đoković je takođe jedan od velikana sporta.

"Ne možete naterati ljude da vas vole", rekao je njegov bivši trener, legendarni njemački teniser Boris Beker za BBC Radio.

"On je dobar mladi sportista sa pravim stavom i pravim karakterom, samo ima drugačiji pogled na život. On se drugačije hrani, pije, spava. Zbog toga ga ne možete kritikovati. Možda je to razlog zašto je tako uspješan, ali razumijem i one koji ga ne prihvataju takvog", rekao je.

Da li njegov način slavljenja iritira ljude?

Kada završi meč pobjedom, on čini ekstravagantan gest ka četiri strane terena u znak zahvalnosti - da li to podstiče ljude da mu zvižde?

Ili takav odnos vuče korijene iz prošlosti?

Igrači su ga više puta optuživali za preuveličavanje povreda, kao na primjer na prošlogodišnjem Otvorenom prvenstvu Australije kada je Tejlor Fric rekao da bi Srbin predao meč da je njegov problem sa stomakom bio "stvarno težak".

Još 2008. godine Endi Rodik se podsmijavao Đokoviću sugerišući da bi među mnogim bolestima koje Srbina muče na US openu mogli biti ptičiji grip, antraks i SARS.

Ili su to njegova povremeni bijesni izlivi na terenu?

Najzloglasniji se završio izbacivanjem sa US Opena 2020. kada je slučajno udario lopticom linijsku sutkinju.

Umije i žestoko da opsuje, sudije ili nekog u publici.

Tako nešto je u suprotnosti sa smirenijim držanjem njegovih najbližih rivala Federera i Rafaela Nadala, a riječ "arogantan" nikada nije daleko od usana njegovih kritičara.

Možda je mješavina svega toga, ali vrijedi razmisliti i o onome šta se dešava van terena.

"Dobre namjere" ili "sebičnost"?

Đoković je izazvao mnogo kritika na početku pandemije virusa korona kada je sredinom 2020. godine organizovao turnir u Beogradu.

Zanemarivali su fizičku distancu, grlili su se, izlazili.

On i još nekoliko igrača potom su bili pozitivni na virus korona, a u tom trenutku vakcina još nije bilo.

Britanac Den Evans rekao je da je dao vrlo loš primjer, a Australijanac Nik Kirjos je kritikovao Đokovića, navodeći da je to bila suluda odluka.

Đoković se kasnije izvinio, rekavši da je bilo "prerano" za održavanje događaja, ali da je taj potez bio vođen "čistim srcem" i "dobrim namjerama".

Ponovo je izazvao ljutnju nekih prije godinu dana kada je zamolio direktora turnira Australijan opena Krega Tajlija da ublaži pravila karantina, kao što je skraćivanje perioda izolacije i preseljenja igrača iz karantina u privatne kuće sa teniskim terenima.

Đoković je ponovo ukazao na "dobre namjere" i rekao da je njegovo pismo "pogrešno protumačeno kao sebično i nezahvalno".

Duhovni i strastveni Srbin koji želi da ga vole

Dobre namjere su temelj njegove Fondacije Novak Đoković, koja gradi predškolske ustanove i podržava obuku nastavnika u Srbiji kako bi "djeci iz siromašnih krajeva pružila šansu da uče i igraju se u bezbjednom, kreativnom i njegovanom okruženju".

Nastanak Fondacije inspirisan je njegovim ratom razorenim detinjstvom.

Njegova zemlja je u srcu njegove motivacije, jer je igranje za reprezentaciju Srbije, uz grend slemove, postavio kao svoj najvažniji sportski cilj.

Voli da dijeli rekete mladim navijačima u publici, poziva skupljače loptica da mu se pridruže na klupi za odmor između gemova i setova.

Navijači Đokovića, a potrebno je samo da budete na mečevima Dejvis kupa Srbije da biste znali da ih ima mnogo i da su veoma glasni, slave činjenicu da je postigao ogroman uspjeh u eri u kojoj su igrala još dva velikana - Federer i Nadal.

Visoko duhovna osoba koja praktikuje jogu i meditaciju i biljnu ishranu, Đoković je svojevremeno vratio formu i uz pomoć supruge sa kojom je išao na petodnevno planinarenje.

Sve to je rezultiralo uzastopnim grend slem titulama.

Nadimak Džoker na početku karijere kada je pravio duhovite imitacije drugih tenisera igrača, pokazivalo je takođe da očajnički želi da se ljudima dopadne.

Đoković nikada nije imao podršku koju su imali švajcarski velikan Federer i Španac Nadal, posebno na grend slemovima, a pogotovo na Otvorenom prvenstvu Amerike gdje je ponekad bio i neprijateljski dočekivan.

Iako je često zanemarivao zvižduke, nije mogao da sakrije suze na prošlogodišnjem finalu US Opena kada je rekao da je, iako je izgubio finale, "najsrećniji čovjek na svijetu" zbog ljubavi koju je osjećao od publike.

Novinar Saša Ozmo rekao je za BBC Radio da je bilo "nepravednog tretmana" prema Đokoviću tokom godina i da je "često pravio greške koje su davale municiju za kritiku".

"Ali ponekad, pozitivne stvari koje uradio nisu pominjane dovoljno često", rekao je on.

NovaKS Đoković

Ljubav koju je možda stekao u Njujorku isparila je ove nedjelje u Australiji.

Mnogi stanovnici bili su ljuti što je Đoković, koji je ranije izražavao sumnju u vakcinaciju protiv virusa korona, dobio medicinsko izuzeće dvije nezavisne medicinske komisije pri Teniserkoj federaciji Australije i države Viktorija.

Australijanci su morali da izdrže neka od najstrožih svjetskih ograničenja, mnogi i dalje ne mogu da putuju između država ili u inistranstvo, i na slučaj Đoković su gledali kao na poseban tretman.

Đoković je zadržan na aerodromu u Melburnu nekoliko sati prije nego što su granični zvaničnici saopštili da nije poštovao pravila ulaska u vezi sa izuzećem, a njegovo učešće na Australijan openu je u rukama suda.

Objavljivanje na društvenim mrežama da mu je odobreno medicinsko izuzeće bez navođenja razloga navelo je lokalno stanovništvo, političare i neke kolege igrače da traže odgovore.

Dobio je i nadimak Novaks, riječ izvedena iz njegovog imena i engleske riječi za vakcinu (vah - vaks). No vaks znači ne vakcinama.

Ali ima i mnogo onih koji su ga podržali, čak i neočekivano, poput australijskog tenisera Nika Kirjosa, koji je u prošlosti umio da kritikuje Đokovića, nekad i ne baš biranim riječima.

Kirjos je podsjetio sunarodnike da je upravo Đoković bio taj koji je nesebično pomogao tokom katastrofalnih požara u Australiji i poklonio novac.

Đoković je dao po milion evra srpskim i italijanskim bolnicama, pomogao je i Španiji u borbi protiv pandemije virusa korona, a poklonio je i sredstva organizaciji koja se brine za siromašnu djecu u Melburnu.

Australijski sud je presudio u njegovu korist, ali još nije jasno da li će mu i biti dozvoljeno da brani titulu na Australijan openu.

A kako će publika reagovati?

Valja očekivati fudbalsku atmosferu na njegovim mečevima, pogotovo poslije dešavanja u Melburnu.

(BBC na srpskom)