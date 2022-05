Zverev: Nisam bio srećan, ponekad sam bio prilično depresivan

Mentalno zdravlje je sve zastupljeniji problem u tenisu. Mnogi se pitaju da li su društvene mreže stvorile ovaj problem. Njemački teniser Aleksandar Zverev je otkrio kako se on nosi sa tim i koliko utiče na njegovu karijeru.

"Morate naučiti da ne obraćate pažnju na to. Moje mentalno zdravlje ne zavisi od društvenih mreža. Moje mentalno zdravlje zavisi od drugih problema koje imam, da budem iskren", rekao je Zverev nakon preokreta od 0:2 do 3:2 protiv Sebastijana Baeza na Rolan Garosu:

"Nikad ne pričam o tome. Mislim da neki igrači pričaju o tome češće i otvorenije. Ja ne volim to da radim, ali sam se mnogo mučio ove godine. Ali, ne zbog društvenih mreža. Mučio sam se mnogo zbog drugih stvari, pa nisam bio srećan. Mislim da sam ponekad bio prilično depresivan".

Zverev je dodatno pričao o pritisku pod kojim se nalaze teniseri u savremenom sportu, prenosi B92.

"Društvene mreže su veliki dio toga. Konstantno smo u centru pažnje. Mislim da igrači od prije 20, 30 godina to ne razumiju jer sada svaka mala stvar koju radiš, tu je kamera ili neko ko može da komentariše ili postoji neko ko će pisati o tome. Prije 30 godina nije bilo tako", kaže Zverev i nastavlja:

"Ovih dana, sa društvenim mrežama i mnogim drugim platformama, mnogo je više angažovanja i postoji mnogo više mržnje. Ali to je samo svijet u kojem trenutno živimo. Tužno je to vidjeti. Ali to je realnost, jer mislim da su društvene mreže dale svima platformu da kažu šta god žele, dobro ili loše".