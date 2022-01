Zverev: Žao mi je što ljudi pričaju negativno o Novaku

Aleksander Zverev govorio je o Novaku Đokoviću i istakao da mu je žao što svijet govori negativno o najboljem teniseru svijeta. Imao je vizu, onda su mu je oduzeli, pa je pobijedio na sudu, na kraju ga deportovali... Cijela situacija nije nimalo laka, naročito za njega, rekao je njemački teniser.

Zverev je uspješno startovao na Australijan openu, pošto je u meču prvog kola ubjediljvo savladao zemljaka Altmejera, a Nijemac je govorio i o Novaku Đokoviću.

"Znate, on je imao vizu. Onda su mu je oduzeli kada je došao. Pobijedio je na sudu, dato mu je da trenira, da ostane u izabranom smještaju. Sad je morao nazad u Srbiju. Cijela situacija nije laka ni za koga, posebno za njega. Teško je reći bilo šta, prave stvari", rekao je treći teniser svijeta i dodao:

"Opet, razumijem perspektivu Australijanaca, Vlade, ali isto tako vjerujem da je moralo da bude više komunikacije između vlada Viktorije i Australije prije nego što je Novak došao, jer kada je već stigao, bilo je jasno da će početi sve ovo ako mu ne odobre vizu."

Zverev je rekao da mu je žao što se o Novaku priča u negativnom kontekstu.

"Teško mu je u ovoj poziciji sada. Cijeli svijet priča o tome, cijeli svijet priča o jednom od najvećih sportista svih vremena na negativan način, to i meni teško pada. Moralo je da bude sve jasnije od početka, ili bi mu bilo dozvoljeno da uđe ili ne. I razumije to da su rekli da neće biti dozvoljen ulazak nevakcinisanima, onda ni on ne bi dolazio u Australiju i to je to. Sva ova drama ne bi se dogodila. Žao mi ga je, posebno zbog toga kako cijeli svijet sada govori o njemu", završio je Zverev.

(RTS)