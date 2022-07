Ðoković: Odmaraću nekoliko nedelja, čekam vesti iz SAD

Najbolji srpski teniser Novak Ðoković izjavio je da osjeća veliko olakšanje poslije pobjede nad Australijancem Nikom Kirjosom u finalu Vimbldona, prenose britanski mediji.

"Ovo je olakšanje ako se uzme u obzir sve što se desilo ove godine. Nemam pritisak da završim igračku karijeru za godinu, dvije, tri. Želim da budem zdrav kako bih nastavio da se takmičim s mladim lavovima", rekao je Ðoković u nedjelju na zvaničnoj konferenciji za medije, prenosi Bi-Bi-Si.

Srpski teniser je poručio da će odmarati nekoliko nedjelja.

"Onda ću čekati, nadam se, na dobre vesti iz SAD. Ako se to i ne dogodi, neću se opterećivati jurnjavom za bodovima, a onda ću videti kakav će mi biti raspored u nastavku sezone", kazao je srpski teniser.

Ðoković je ponovio da Vimbldon za njega predstavlja nešto posebno.

"Na sedmom sam nebu i preplavljen sam srećom. Osetio sam ljubav i podršku od strane publike. Svaki teniser želi da oseti podršku na terenu, definitvno je lakše kada vas podržavaju i bodre", istakao je srpski teniser.

Ðoković je prvi put u karijeri pobijedio Kirjosa.

"Nik imao šta da izgubi, a ja sam izgubio oba prethodna meča od njega. Uspeo sam da se nosim sa svim veoma dobro. Teško je čitati njegov servis, prvi i drugi. To stavlja dodatni pritisak na vas. Frustrirajuće je videti kako loptica jednostavno proleti pored vas. Servis me je služio kad je trebalo, možda je drugi mogao da bude bolji. U četvrtom setu je bilo neizvesno nekoliko puta, ali onda sam se iz nevolje izvukao as servisima. Ključ je bio taj-brejk, a znao sam da je mirnoća jedan od ključnih elemenata", zaključio je Ðoković.

Ðoković je sedmi put u karijeri osvojio Vimbldon, pošto je u finalu pobijedio Kirjosa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Srpski teniser je trijumfom u Londonu stigao do 21. grend slem trofeja u karijeri.