Ðoković: Rezultat ne pokazuje koliko je bilo teško

Prvi teniser svijeta Novak Ðoković, poslije plasmana u četvrtfinale Mastersa u Sinsinatiju, istakao je da je ne rezultat ne pokazuje realno stanje na terenu u pobjedi nad Špancem Pablom Karenjom Bustom.

Srpski as savladao je 55. tenisera svijeta 6:3, 6:4 i izborio duel sa Francuzem Lukom Pujom na putu ka odbrani trofeja.

"Rezultat ne pokazuje koliko je na terenu bio težak meč. Bila je prava borba. Servirao sam dosta dobro, verovatno je to bila najbolja stvar za mene u tom meču sa preko 70 odsto prvog servisa. To me je izvuklo iz problema u drugom setu kod brejk lopti za Bustu", rekao je Ðoković, a prenosi sajt ATP-a.

Ðoković je pohvalno govorio o igri Karenja Buste.

"Bio je veoma solidan. Igrao sam protiv njega nekoliko puta, znam koliki kvalitet poseduje i koliko je agresivan. Čim prebacim "mekše" lopticu usledio bi jak bekhend ili forhend", zaključio je Novak.