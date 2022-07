Ðoković u četvrtfinalu Vimbldona: "Ovaj teren posebno mesto u mom srcu"

Najbolji srpski teniser Novak Ðoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je sinoć savladao Holanđanina Tima van Rajthovena sa 3:1 u setlovima - 6:2, 4:6, 6:1, 6:2.

Ðoković je praktično "poklonio" rivalu drugi set, jer je u finišu propustio četiri brejk lopte, ali je uprkos tome bez većih problema izborio mjesto među osam najboljih.

Rival u četvrtfinalu biće mu mladi Italijan Janik Siner, koji je prethodno savladao Španca Karlosa Alkaraza 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.

Vimbldon se igra za nagradni fond od 46,8 miliona evra.

"Bio je ovo težak meč, nikada ranije nismo igrali jedan protiv drugog, on je pre nekoliko nedelja dobio neke igrače iz Top 10 ili Top 5 i osvojio turnir u Holandiji", rekao je Novak Ðoković poslije pobjede protiv Tima van Rajthovena.

"Znao sam da neće biti lako. Sa takvim servisom i takvim talentom može da naparvi mnogo toga, pa mi je bilo potrebno vremena da se naviknem na njegov ritam", izjavio je Ðoković i potom konstatovao da je dobro što je završio meč prije 23 časa po londonskom vremenu i "policijskog časa".

Srpski teniser posebno se zahvalio legendarnoj Bili Džin King što je odgledala meč do kraja, ali i što je tokom proslave 100. godišnjice "Central korta" mnogo naučio od nje.

"Ovaj teren ima posebno mesto u mom srcu, kada sam gledao prvi teniski meč to je bilo na ovom terenu, kada je Pit Sampras osvojio svoj prvi Vimbldon, to me je inspirisalo i tako sam se zaljubio u tenis. Sanjao sam da jednog dana osvojim Vimbldon i sada imam tu privilegiju, osvojio sam ga više puta i svak put kad dođem osetim koliko je poseban, koliko je sve posebno ovde, sve je belo i nema reklama, bitni su samo igrači. Hvala vam što ste ovde i što je ovo sve još lepše", istakao je Ðoković.