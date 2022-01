Ðokoviću odbijena viza

MELBURN - Ministar za imigraciju Aleks Houk iskoristio je svoju ličnu moć da poništi vizu Novaku Ðokoviću, dok se njegovi advokati spremaju da odmah podnesu sudsku zabranu protiv te odluke, prenosi Ejdž.

Ukoliko ne podnese žalbu i ukoliko žalba ne bude prihvaćena, Ðoković će odmah biti deportovan iz zemlje.

Kako navode izvori iz Australije, pravni tim srpskog tenisera je već spreman da Hoka izvede pred sud zbog ove odluke.

Ukoliko bi se to desilo, Đokovićevi advokati se nadaju da bi sve moglo da se završi preko vikenda, tačnije u nedjelju, na taj način mu omogućivši da otpočne učešće na turniru naredne sedmice.

Slučaj bi se onda vratio sudiji Entoniju Keliju koji je omogućio Đokoviću ulazak u zemlju, ali bi on mogao da ga proslijedi Federalnom sudu.

Hok se oglasio i objasnio odluku.

"Iskoristio sam svoje ovlašćenje Zakona o imigracijama da poništim vizu koju je Novak Đoković imao. Iz razloga zdravlja i dobrog reda, sve u javnom interesu. Ova odluka je usljedila nakon naloga Saveznog i okružnog suda da, od 10. januara, kojim je poništena prethodna odluka o ukidanju vize. Prilikom ove odluke pažnjivo sam razmotrio sve informacije od ministarstva unutrašnjih poslova, australijske granične snage. Morisonova vlada je čvrsto posvećena zaštiti granica Austalije, posebno u doba pandemije", objasnio je Hok.

Podsjetimo, srpskom teniseru je, pošto mu je prvobitno ukinuta viza za Australiju, na sudu prihvaćena žalba i on je počeo da se priprema za turnir, koji će početi u ponedjeljak, 17. januara, ali je konačna odluka bila u rukama ministra Hoka.

Prema australijskom zakonu, ministar za imigracije ima diskreciono pravo da ukine vizu i naloži deportaciju, što je Hok u ovom slučaju iskoristio.

