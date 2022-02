Njemačka kompanija "Lieferando" istražila kojim ukusima se ljudi uvijek vraćaju

Nema iskrenije ljubavi od ljubavi prema hrani, tako je govorio veliki irski književnik i nobelovac Džordž Bernand Šo, a mnogi bi se složili da ljubav prema ukusno pripremljenim obrocima može da predstavlja najveću sreću u datom trenutku.

Hrana je toliko univerzalno kulturno iskustvo da uključuje baš sve ljude na svijetu, a prema najnovijim istraživanjima koje je sprovela njemačka kompanija za dostavu hrane "Lieferando" na 2.158 ispitanika, analizirajući njihove emocije prema hrani koja im se dostavlja došli su do jedinstvenog zaključka da čak pet vrsta hrane izaziva najveći nivo hormona sreće kod ljudi.

U ovom iscrpnom i detaljnom istraživanju rezultati su pokazali da ispitanici zapravo najviše uživaju u indijskim ukusima i hrani, veličanstvenom sušiju, slojevitim hamburgerima, specifičnoj tajlandskoj kuhinji i posljednjoj, ali ne manje vrijednoj, kineskoj hrani koja se služi uz nezaobilazne štapiće. Na ovom popisu sigurno bi se moglo naći još mnogo raznovrsnih ukusa i obroka, naposlijetku - svako ima svoj ukus za sve, pa tako i za hranu, ali složićemo se da i ove kuhinje zasigurno zaslužuju svoje mjesto na tronu veličanstvenih.

Indijska hrana

Na vrhu liste nalazi se indijska hrana i ona, prema ovom njemačkom istraživanju, čini ljude najsrećnijima. Prema rezultatima studije, ova hrana povećava osjećaj sreće za čak 83 odsto. Zdravi sastojci koji se koriste u ovoj kuhinji poboljšavaju raspoloženje, zdravlje i pamćenje. Mješavina začina, kumin, crvena paprika, kurkuma, ali i fina prhka peciva, prženo povrće i aromatična peciva najbolje su od indijske kuhinje. Osim toga, Indijci vole i leću, slanutak, špinat i rižu, koje zatim kombinuju u neodoljivim kombinacijama s raskošnim začinima. Mirisni začini, aromatizovani naan hljeb, gusti umaci i fantastične kombinacije su ono što indijsku kuhinju izdvaja od ostatka svijeta, ali svakako da je na prvom mjestu njihov neponovljivi kari sos. Nije neobično što su baš ovi ukusi ostavili najjači utisak na ispitanike.

Suši

Japansko jelo suši možda je jedno od jela za koje se ljudi najteže odlučuju da probaju. Sirova riba umotana u alge i rižu nije nešto što svima zvuči primamljivo, ali suši je mnogo više od toga i predstavlja pravi delikates. S ovim se poistovjećuje čak 73 odsto ispitanika, a mnogi će se složiti: ko jednom proba dobro spremljen suši, zauvijek će mu se vraćati. Pod pojmom suši podrazumijeva se jelo koje se sastoji iz dva suštinska dijela: šarija - kuvane riže sa dodatkom rižinog sirćeta i neta - dodacima riže, što je najčešće riba ili morski plodovi. Dodaci i oblik sušija mogu se dosta razlikovati, međutim ono što svaki suši ima je šari, tj. pirinač sa sirćetom. Obično se služi sa činijicom soja sosa, vasabijem i đumbirom sa strane, a kaže se da je suši hrana za sve prilike u kojoj se može uživati satima.

Hamburgeri

Ova njemačka studija navodi da se nakon jednog pojedenog hamburgera ljudi osjećaju čak 70 odsto srećnije u odnosu na stanje prije nego što im je ta vrsta hrane dostavljena. Više od vijeka čvrsto utkan u američku gastro tradiciju kao najomiljeniji sendvič neformalnih okupljanja i porodičnih roštilja, hamburger je s vremenom postao i nedjeljiva asocijacija za restorane brze hrane. Ovaj ukusni sendvič po završetku Drugog svjetskog rata otisnuo se na uspješan kulinarski pohod svijetom kojim i danas vlada u bezbroj varijanti. Kao što je naglašeno, služi se na različite načine i veličine, uz salatu, sir i različite umake, ali ono što je neizostavno u vezi s hamburgerom zasigurno je pljeskavica ili dvije-tri takve u sredini. Za ljubitelje mesa ovo je pravi mali raj.

Tajlandska kuhinja

Prema reakcijama ispitanika, dostava iz restorana s tajlandskom hranom povećava osjećaj sreće za 64 odsto. Bilo da ste vegetarijanac ili ne, jednu stvar sa sigurnošću možemo da tvrdimo, a to je da na Tajlandu, ili bilo gdje na svijetu gdje možete da dođete do obroka spremljenih na tajlandski način, sigurno je da nećete ostati gladni. Najveći uticaj na specijalitete ove zemlje imale su Kina i Indija, a karakterišu je jaki i ljuti začini i dobro izbalansirani ukusi. Svako tajlandsko jelo mora da ima četiri vrste ukusa: slano, slatko, kiselo i ljuto. Uglavnom je to kombinacija rižinih nudli sa mesom ili plodovima mora i nekom vrstom povrća. U sve to se može dodati kikiriki, jaja, tofu, čili ili soja sos. Njihov kari često se naziva kraljem svih karija i po mnogima spada u top tri tajlandska jela, a ova kuhinja je jedna od najtraženijih u svijetu.

Kineska hrana

Istraživanje je pokazalo da naručivanje hrane iz kineskog restorana čini ljude srećnijima za čak 58 odsto, što je i dalje zaista visok rezultat. Raznolikost ponude čini kinesku kuhinju vrlo privlačnom, što se ljudima sviđa. Istorija kineske hrane može se pratiti unazad hiljadu godina, a za nju se misli da nikada ne izlazi iz mode. Ono što je održava na listama najbolje hrane sigurno je sastav njenih obroka, a to su najčešće rezanci, riža ili peciva, popraćeni povrćem, ribom ili mesom, a sve to spremljeno na specifičan način sa posebnim receptom. Svježe povrće je uobičajeno u ovoj kuhinji, naročito gljive, vodeni kesteni i bambus, a u činijama dominiraju pšenične pratnje kao što su rezanci i pari, uz neizostavnu rižu. Uz njihovu hranu obavezno se dobijaju i štapići, koji su mnogima još izazov, a čini se da njihovo korištenje obrok čini još ukusnijim.