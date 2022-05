Ako počupate jednu sijedu - hoće li ih stvarno izrasti više?

Kad ugledaju sijedu vlas mnogi su u iskušenju da je, jednostavno, iščupaju. Ima li koristi od toga i da li je tačna priča da se, nakon čupanja sijede dlačice množe?

"Kosa počinje da sijedi kada folikuli dlake dožive pad melanina, ćelija koje daju pigment kosi i koži. Ovo je sasvim normalan dio starenja, iako starost u kojoj dobijete prve sijede u velikoj mjeri zavisi od vaše genetike", kaže dr med. Rohit Kakar, vlasnik i direktor "Orchard Lake Dermatology & Cosmetics" u Mičigenu, prenosi b92.

Iako je sijeda kosa rezultat nedostatka melanina, svaka osoba proizvodi ovaj pigment različitim tempom i u različitim količinama. Zbog toga ponekad možete vidjeti sijedu kosu na glavi osobe koja ima 25 godina i nekoga sa pedeset ko još uvijek ima prirodnu boju kose.

Šta je najgore što se može dogoditi ako ipak odlučite da uzmete pincetu i počupate tih nekoliko dlačica?

Siva će ponovo porasti

Ovo je samo kratkoročno rješenje jer će, kao i druge dlake, sijeda ponovo izrasti. I biće iste boje kao kada ste ih iščupali.

"Kada određeni folikul dlake izgubi ćelije koje proizvode pigment, taj folikul će samo regenerisati sijedu kosu", objašnjava Džefri Hsu, suosnivač Oak Dermatologije u Čikagu.

Drugim riječima, kada jednom osijedite, nema povratka, barem ne prirodno.

Da li ste čuli da čupanjem jedne sijede vlasi na tom mjestu rastu dvije? Na sreću, to je samo mit. Ne postoji naučna osnova za takvu teoriju i u ovom slučaju to su samo "bapske priče". "Čupanjem jedne sijede vlasi neće izrasti više od jedne. Kada se dlake čupaju, to ne utiče na ostale okolne dlake, jer svaka ima svoju genetiku", kaže dr Kakar.

Rizikujete infekcije i ćelavost

"Čupanje sijede kose i dalje nije dobra ideja, pogotovo ako vam pređe u naviku. Stalno čupanje dlaka može oštetiti folikul, što potencijalno može dovesti do infekcije ili ožiljaka", kaže dr Hsu.

Vremenom, ovo bi čak moglo da traumatizuje folikul dlake do te mjere da kosa potpuno prestane da raste. A ako počupate više sijedih nekoliko puta, postoji mogućnost da oćelavite.

Postoji li siguran način za čupanje kose?

Ne. Svako čupanje kose povećava rizik od infekcije, ožiljaka i gubitka kose. Međutim, ako ne podnosite sijede, isijecite ih makazama.

"Ako neko mora da ukloni sijede dlake, najbolji način je da ih pažljivo ošišat malim makazama. Time će izbjeći traumu folikula dlake", kaže dr Hsu.

Uvijek vam preostaje opcija za sijedu kosu - farbanje.