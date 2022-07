Četiri recepta za prirodne pilinge koje možete napraviti kod kuće

Sjajnoj i mekoj koži lica svi težimo, a u tome nam mogu pomoći domaći, prirodni pilinzi koje možemo napraviti sami - sastojci su lako dostupni i jeftini, a istovremeno će savršeno njegovati kožu.

Ali, kako znati da li je vrijeme za piling lica? Jednostavno. Prođite rukom po licu i ako naiđete na mjesta gdje je koža suva i ljušti se, treba da napravite piling. Suva koža otežava upijanje bogatih krema, ulja i seruma koje koristite u svojoj rutini. Oni ne mogu dobro prodrijeti u kožu ako im je na putu mrtva koža.

Priprema lica je ključna

Treba napomenuti da ne možete samo početi trljati lice, treba da ga pripremite, pogotovo za mehanički piling. Prvo očistite lice. Kožu u potpunosti osušite te prstima nanesite piling i lagano navlažite ruke. Kružnim pokretima nanosite piling na lice i izbjegavajte područje oko očiju.

Pripazite da na licu ne koristite piling koji je namijenjen za tijelo. On može biti pregrub, a ako je piling preabrazivan on može stvoriti mehanička oštećenja na licu, odnosno ogrebotine. Prilikom pilinga ne treba da primjenjujete dodatni pritisak na kožu. Na kraju lice dobro operite toplom vodom i nanesite hidratantnu kremu.

Piling od zobenih pahuljica

Poznato je da zobene pahuljice imaju umirujuće i protivupalno djelovanje, stoga su idealan izbor za osjetljivu kožu. Mljevene zobene pahuljice nježno čiste pore, dok njihovi prirodni saponini pročišćavaju i upijaju prljavštinu i višak sebuma. Za ovaj piling treba vam pola šolje zobenih pahuljica i voda.

U blenderu usitnite zobene pahuljice. Tome dodajte vodu dok se ne formira pasta. Nježno je umasirajte u lice i vrat. Možete dodati i jabučnikovo sirće s jabučnom kiselinom za sjajniji ten.

Piling od meda i smeđeg šećera

Med i smeđi šećer idealni su za suvu kožu. Naime, oni na sebe vežu vodu. Smeđi šećer čini nježan piling, čisti pore i zaključava vlagu. Potrebna vam je samo jedna kašika smeđeg šećera, što sitniji tim bolji, i jedna kašika meda. Sastojke pomiješajte i čistim vrhovima prstiju kružnim pokretima nježno nanesite piling na lice kako ne bi nastala oštećenja na koži. Isperite toplom vodom i, ako je potrebno, pomoću peškira uklonite ostatak meda.

Piling od kafe i ulja

Mljevena kaFa je dovoljno blaga da je možete koristi po cijelom tijelu, pa čak i na osjetljivim mjestima poput lica. Ona sadrži kofein i antioksidanse koji kožu toniraju i vraćaju joj život. Za ovaj piling biće vam potrebna jedna kašika mljevene kafe i kašika maslonovog ulja. Za ovo doslovno možete iskoristiti talog jutarnje kave, samo mu dodajte ulje. Piling od kave izvrstan je i za ona područja tijela koja su sklona celulitu.

Piling od banane i zobi

Ovaj piling odličan je za one s masnom kožom jer mu baza nije ulje nego banana. Banane u sebi imaju kalijum, vitamin C i tragove vitamina A. Takođe, sadržavaju siliku, mineral blizak silikonu. On podstiče proizvodnju kolagena u koži. Za ovaj piling potrebna vam je jedna zrela banana, dvije kašike zobenih pahuljica i kašika grčkog jogurta. Najprije pasirajte bananu, zatim usitnite zob i na kraju sve to pomiješajte s grčkim jogurtom. Umasirajte u kožu i isperite mlakom vodom.